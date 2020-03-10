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10 Mart 2020 Salı 19:33:51 | Son Güncelleme: 10 Mart 2020 Salı 19:34:55

FETÖ'nün 7 Şubat MİT kumpası iddianamesi kabul edildi

FETÖ'nün 7 Şubat 2012'de MİT'e yönelik kumpas girişimiyle ilgili FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve dönemin emniyet, yargı ve MİT sözde imamlarının da içerisinde bulunduğu 14'ü tutuklu 34 sanıklı iddianame kabul edildi. İlk duruşma 22 Haziran'da Silivri'de görülecek.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 61. Türkiye Hükümeti, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve 4 MİT mensubu mağdur olarak yer aldığı  154 sayfalık iddianameyi kabul etti. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve dönemin emniyet, yargı ve MİT sözde imamlarının da içerisinde bulunduğu 14'ü tutuklu 15'i firari 34 sanıklı davanın ilk duruşması, 22 Haziran'da Silivri'de yapılacak. Duruşmalar, 3 Temmuz'a kadar devam edecek.

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığına müşteki sıfatıyla davetiye tebliğine karar veren mahkeme heyeti, sanıklar Yurt Atayün, Faik Şaşmaz, Aykut Güçlü, Kazım Aksoy, Erol Demirhan, Fazıl Adnan İzgi, Mehmet Deveci, Veli Tuluy, Nuh Mehmet Damgacı, Ayhan Albayrak, Ali Fuat Yılmazer, Oğuzhan Ceylan, Mustafa Gökkılıç ve Erkan Ünal'ın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Ayrıca hakkında yakalama kararı bulunan örgüt elebaşısı Fetullah Gülen, olay tarihinde örgütün yargı imamı olan İlyas Şahin, emniyet imamı Çetin Özgür, "MİT mahrem hizmetler imamı" Murat Karabulut, "Marmara bölge imamı" Ali Rıza Tekinkaya, dönemin İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Serdar Bayraktutan, "emniyet mahrem imamları" Murat Tokay, Bekir Kalağası, Hüseyin Civan, Muhammet Bekar, Ramazan Yılmaz, MİT mahrem imamlarından Sunay Elmas, "Türkiye polis memurları ülke imamı" olan Kamil Bayram ve eski komiser Hüseyin Özkan ve avukat Murat Karkın hakkında tutuklamaya yönelik kararı çıkarılmasına karar verildi. Heyet, tutuksuz 5 sanık hakkında adli kontrol hükümleri kapsamında yurt dışına çıkış yasağı koyarken; iddianame ekinde yer alan belgelerin milli savunmaya ve milli güvenliğe ilişkin devlet sırrı olabilecek nitelikte belgeler olma ihtimali bulunduğundan devlet sırrı sayılmasına da hükmetti. Heyet, bu evrakların incelenmesinin ve belgelerden örnek alınmasının mahkeme heyeti haricinde kalan kişiler yönünden yasaklanmasına da karar verdi.

İDDİANAME

FETÖ'nün hükümeti yıkmaya yönelik ilk teşebbüsü olduğu belirtilen 7 Şubat 2012 tarihli kumpasla ile ilgili olarak hazırlanan iddianamede, aralarında örgütün elebaşı Fetullah Gülen, sözde yargı, emniyet ve MİT imamları, eski emniyet müdürleri ve gazetecinin bulunduğu 34 şüphelinin "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" veya "Silahlı terör örgütüne üye olma", "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme", "Gizliliğin ihlali" ve "Nitelikli resmi belgede sahtecilik" suçlarından birer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 26 yıl ile 53 yıl arasında hapis cezalarına çarptırılmaları talep edilmişti.

DHA

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