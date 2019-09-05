ADANA’da FETÖ üyeliği suçundan hükümlü ‘emniyet mahrem imamı’ Ercan K’nın, aynı suçtan başka cezaevinde tutuklu kardeşine örgüt elebaşı talimatları doğrultusunda, ‘örgütte çözülmeyi ve gelecek itirafları önlemek’ için kaleme aldığı mektubu ulaştırmaya çalıştığı tespit edildi.

5 YIL HAPİS TALEBİ

Daha önce 10.5 yıl hapse mahkum olan Ercan K’nın Kozan Kapalı M Tipi Ceza İnfaz Kurumu’nda kaleme aldığı belirlenen mektupla ilgili soruşturma tamamlandı. Ercan K. hakkında “silahlı terör örgütü propagandası yapmak” suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.

‘SABREDİN’ MESAJI

İddianamede, Ercan K’nın 11 Haziran 2019 ‘da Osmaniye 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan kardeşi Ahmet K’ya yazdığı mektupla talimatlar verdiği aktarıldı. Mektupla FETÖ’yü övdüğü, örgütün illegal eylemlerini meşru gösterdiği belirtilen iddianamede, Ercan K’nın örgütsel bağlılığı sağlamlaştırmak amacıyla “örgüt üyesi olan şahısların cezaevlerinden çıkacağını ve sabredilmesi gerektiğini” mektubunda belirttiği bilgisine yer verildi.