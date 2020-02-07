FETÖ'cü Akın Öztürk'ün en yakınındaki isim gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda şüpheli Mehmet Serdar Ö. 4 Şubat'ta yakalandı.

Emniyetteki işlemleri devam eden Serdar Ö'nün yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Mehmet Serdar Ö'nün emir astsubaylığını yaptığı Akın Öztürk, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

AA