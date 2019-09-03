FETÖ’nün sözde Türkiye imamı Mesut Yıldırım, örgütü toplamak için dönmüş

DEVRiM TOSUNOĞLU

İstanbul’da yakalanan FETÖ’nün Türkiye imamı Mesut Yıldırım’ın örgütü toparlamak için Pensilvanya’nın talimatıyla Avrupa’dan Türkiye’ye kaçak yollarla dönüş yaptığı öğrenildi. İstanbul ablası olan eşi Gülseren ve kızı Behice Yıldırım’la birlikte yakalanan Mesut Yıldırım’ın evinden çıkan dijitaller inceleniyor. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ’nün Türkiye imamının yakalanması için ortak çalışma yaptı.

EVİ TESPİT EDİLDİ

Yapılan teknik ve fiziki takiplerde, FETÖ’nün Türkiye’de bulunan en üst düzey sorumlusu ve Türkiye imamı olan Mesut Yıldırım’ın Kartal Yalı Mahallesi’nde başkasının adına kiralanmış bir evde gizlendiği belirlendi. Takibe alınan evde yaşayan Mesut Yıldırım market alışverişine dahi çıkmadığı aylarca evde kaldığı belirlendi. Gerekli teknik takip çalışmalarının tamamlanmasının ardından geçtiğimiz 29 Ağustos günü operasyon düzenlendi. FETÖ’nün Türkiye imamı Mesut Yıldırım, eşi Gülseren Yıldırım ve kızları Behice Yıldırım gözaltına alındı. Yıldırım ailesinin üçünün de ByLock kullanıcısı olduğu belirlendi. Mesut Yıldırım’a bu evi kiralayan kişi ile onunla örgütsel olarak irtibatta bulunan 2 kişi daha gözaltına alındı.

ÖĞRETMENLİKTEN İMAMLIĞA

Mesut Yıldırım’ın uzun yıllar FETÖ’nün eğitim kurumu olan FEM dershanelerinde öğretmenlik ve yöneticilik yaptığı, örgüt içerisinde Türkiye imamlığına kadar yükseldiği öğrenildi. Kartal’da gaybubet evinde yakalanan Mesut Yıldırım’ın eşi Gülseren Yıldırım’ın da Marmara bölgesi kız öğrenciler ablası olduğu ve örgüt içinde kritik görevde bulunduğu kaydedildi.

DiJiTAL MATERYALLER DEŞiFRE EDiLECEK

15 Temmuz darbe girişiminin ardından diğer FETÖ yöneticileri yurtdışına kaçarken Mesut Yıldırım’ın peş peşe operasyonlarla dağılma noktasına gelen örgütü toparlamak için Pensilvanya tarafından Avrupa’dan Türkiye’ye gönderildiği öğrenildi. Yıldırım’ın Türkiye’ye kaçak yollarla gelip gizlendiği belirtildi. Yıldırım’ın evinde bulunan dijital materyaller deşifre edilecek.

(Akşam Gazetesi)