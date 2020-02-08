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08 Şubat 2020 Cumartesi 09:03:40 | Son Güncelleme: 08 Şubat 2020 Cumartesi 09:29:51

Ekrem İmamoğlu döneminde FETÖ’nün kasası Erkan Karaarslan CHP'den milyonlar kaldırmış

CHP'li İBB başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2014'te Beylikdüzü Belediyesi başkanıyken kendisine danışman yaptığı FETÖ imamı Erkan Karaaslan'ın 15 Temmuz darbe girişiminden 3 gün sonra CHP'li Avcılar Belediyesi'nden 2 milyon 750 bin liralık, 13 gün sonra da Sarıyer Belediyesi'nden 813 bin liralık ihale aldığı ortaya çıktı.

İBB başkanı Ekrem İmamoğlu'nun FETÖ imamı Erkan Karaaslan'ı 2014'te Beylikdüzü Belediyesi başkanıyken kendisine danışman yaptığı ve Karaaslan'ın E-Yöntem şirketine ihaleler verdiği ortaya çıkmıştı. Karaarslan daha sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun o dönem özel kalem müdürü olan Tuncay Ceylan'ın referansıyla Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in danışmanı oldu.

Genç, 2016'da Karaarslan'ın E-Yöntem şirketine 1 milyon 879 bin TL tutarında destek oldu. Karaaslan, 15 Temmuz darbe girişiminden 3 gün sonra CHP'li Avcılar Belediyesi'nden 2 milyon 750 bin liralık, 13 gün sonra da Sarıyer Belediyesi'nden 813 bin liralık ihale aldı.

KARAARSLAN, TAHLİYE EDİLDİKTEN SONRA FİRAR ETTİ

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı; Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik ihalelerde yolsuzluk ve usulsüzlük yaptığı iddiasıyla soruşturma başlattı ve 2 Ağustos 2016'da Erkan Karaaslan ile 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. 11 Ağustos 2016 günü emniyete teslim olan Karaaslan, 18 Ağustos 2016'da tutuklandı.

Erkan Karaarslan, FETÖ/PDY'ye finans sağlama ve terör örgütüne üye olmaktan 14 ay tutuklu kaldı, Mersin 7. Ağır Ceza Mahkemesi 29 Eylül 2017 tarihinde adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı konularak Karaarslan'ı şartlı tahliye etti. Erkan Karaarslan'ın tahliye kararına Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. Ardından Mersin 7. Ağır Ceza Mahkemesi, 6 Ekim 2017 tarihinde Erkan Karaarslan hakkında, 5271 sayılı CMK'nın, 94. maddesi gereğince yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi.

Erkan Karaarslan, 19 Ocak 2019 tarihinde Ankara İstihbarat ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri'nin ortak çalışması kapsamında Ankara'da gizlendiği eve düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Karaarslan'ın üzerinden kardeşi adına düzenlenmiş sahte kimlik çıktı. Erkan Karaarslan, tutuklanarak Sincan Cezaevi'ne gönderildi.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ÖZLEM ÇERÇİOĞLU'NUN DA DANIŞMANI

Erkan Karaarslan, CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun hem danışmanlığını yürütmüş, hem de kendisi ve yakınları üzerine kurdurduğu şirkete karşılıksız ödeme yapmıştı.

(Sabah Gazetesi)

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