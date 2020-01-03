03 Ocak 2020 Cuma 14:47:26 | Son Güncelleme: 03 Ocak 2020 Cuma 14:48:26
Muğla'da göçmenleri taşıyan bot battı, 8 kişinin cesedine ulaşıldı
İçişleri Bakanlığı: Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında düzensiz göçmen boyunun batma tehlikesi geçirdiği ihbarının alınması üzere arama kurtarma faaliyetlerinde 8 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştır.
İçişleri Bakanlığı: Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında düzensiz göçmen boyunun batma tehlikesi geçirdiği ihbarının alınması üzere arama kurtarma faaliyetlerinde 8 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştır.
(DHA)
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