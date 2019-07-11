Ferit Şahenk kimdir? sorusu araştırılıyor. Doğuş Holding'in yönetim kurulunda çalışan Ferit Şahenk dün gerçekleşen bir toplantı ile CEO görevine de getirilerek ipleri tamamen eline aldı. Birçok kriz atlatmış olan Şahenk'in 2001 yılında çoğu işletmeyi yok eden, finans krizini başarı ile geride bıraktığı biliniyor. Bu süreçte 3 bankayı tek bir çatı altında garanti bankası olarak birleştirdi. Merak edilen Ferit Şahenk kimdir? Ferit Şahenk kaç yaşında nereli? sorularının yanıtlarını sizler için derledik...

FERİT ŞAHENK KİMDİR?

Ferit Şahenk, 1964 yılında Ankara‘da doğdu. Annesi Deniz Şahenk, babası iş adamı Doğuş Holding’in kurucusu Ayhan Şahenk’dir. Filiz Şahenk adında bir kız kardeşi vardır. Aslen Niğdeli olan Şahenk İstanbul’da ikamet etmektedir. Lise öğrenimini İsviçre”de tamamladı. Ardından üniversite eğitimi için Boston Koleji'ne geçen Şahenk, 1987 yılında, pazarlama ve insan kaynakları bölümünden mezun oldu. Tahsilini Harvard Üniversitesi”nin Owner/President yönetici programıyla tamamladı. 1988 yılında Manufacturers Hannover'da bankacılık stajı yaptı.

Türkiye’ye döndüğünde aile şirketinde işe başladı. Bu dönemde çeşitli kademelerde görev aldı. 1991'de, Garanti Menkul Kıymetler Şirketi‘ni kurdu. Şirket, 1994 yılında Doğuş Grubu‘nun yatırım bankası haline geldi. Bu bankanın yönetim kurulu başkan yardımcılığına Ferit Şahenk getirildi. 1990-1997 yılları arasında Doğuş Otomotiv Grubu Yönetim Kurulu başkanlığı yapan Şahenk, 2001 yılı Nisan ayında, kalp krizi sonucu vefat eden babası Ayhan Şahenk‘in yerine, henüz 37 yaşındayken Doğuş Holding‘in başına getirildi. Amerikalı Diana Şahenk ile evli olan Şahenk'in Defne adında bir kız çocuğu vardır.

FERİT ŞAHENK KAÇ YAŞINDA?

Yönetici ve Ceo olan Ferit Şahin bu yıl 55 yaşına girmiştir.

FERİT ŞAHENK NERELİ?

Aslen Niğdelidir.

FERİT ŞAHENK KOYU FENERBAHÇELİ

Ferit Şahenk, aynı zamanda koyu bir Fenerbahçe taraftarıdır. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yaptığı önemli ve pahalı transferlerin bazılarında kulübe finansal kaynak yaratmakla birlikte, maddi yönden de destek sağlamıştır. Özellikle Fenerbahçe'nin 2012 yılında yaptığı Moussa Sow transferinde çok büyük rolü vardır ve kulüp kendisine teşekkür etmiştir. Buna karşın bu zamana kadar hiçbir Fenerbahçe yönetiminde görev almamış ve Fenerbahçe başkanlığı için aday olmamıştır. Fenerbahçe Spor Kulübü kongre üyesidir ve 1907 Fenerbahçe Derneği yöneticisidir.

FRANSA'DAN ALDIĞI ÖDÜL

Ferit Şahenk 2017'de Fransa tarafından Légion d'honneur Nişanı ile ödüllendirildi.