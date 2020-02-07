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07 Şubat 2020 Cuma 11:14:04 | Son Güncelleme: 07 Şubat 2020 Cuma 12:19:35

Mezarlıktaki 'tecavüz girişimi davasında' flaş gelişme!

Şişli Feriköy Mezarlığı'nda İ.Ü. isimli kadına tecavüz girişiminde bulunduğu iddiasıyla tutuklanarak hakkında dava açılan sanık İkram Ç. hakim karşına çıktı. Son dakika haberine göre; müştekinin kendisine iftira attığını ve parasını da çaldığını söyleyen sanık İkram Ç'nin tahliyesine karar verildi.

İstanbul 39. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanık İkram Ç. getirildi. Müşteki İ.Ü. ise duruşmaya gelmezken Aile Bakanlığı avukatı duruşmada hazır bulundu. Sanık İkram Ç. kimlik sorgusunda inşaat teknikeri olduğunu ve bir çocuk babası olduğunu belirtti.

"HAYAT KADINI GİBİ GÖRÜNÜYORLARDI"

Olay günü saat 04.00 sıralarında kullandığı araçla Tarlabaşı'nda seyir halindeyken üç kadının beklediğini gördüğünü belirten İkram Ç. savunmasında "Dış görünüşlerinden hayat kadını gibi görünüyorlardı. Müşteki aracın içine dikkatle bakarak aracıma yaklaştı. 'Kalacak mısın?' diye sordu. 'Ne kadar ücret istiyorsun?' diye sordum. 'Ne kadar ücret istiyorsun' dedi, '150 TL' dedi. Kabul ettim. Araca bindi. Uyuşturucu alacağını söyledi. Tarlabaşı'nda bir yerde bir şahıstan uyuşturucu istedi. Bu adam maddeyi getirmeye gidince müşteki benden para istedi. Bunun üzerine cebimdeki 2 bin 700 TL paranın tamamını çıkarıp 100 TL müştekiye verdim. Şahıs uyuşturucu maddeyi getirdi. Müşteki parayı verdi" dedi.

"BİR ANDA CİNSEL SALDIRI ŞÜPHELİSİ OLDUM"

Daha sonra müştekiye nereye gideceklerini sorduğunu söyleyen sanık İkram Ç. "'Bir kaç mekanım var, onlardan birine gideriz' dedi. 'Ev yok mu?' dedim, 'Yok' dedi. Onun tarifiyle devam ettik, yol boyunca 10'a yakın kırmızı ışık vardır. Pek çoğunda durdum. Müştekiyi zorla götürmüş olsaydım durduğum esnada çıkabilirdi" diye konuştu.

Müşteki kadının kendisini sonradan mezarlık olduğunu öğrendiği yere götürdüğünü öne süren sanık İkram Ç. olayı şöyle anlattı:


"Arabadan indi, 3-4 metre ileriden bir pet şişe getirdi. Pet şişenin ağzı folyoyla kapalıydı, içerisinde kalem vardı. Sonra çakmağıyla birlikte uyuşturucusunu kullandı. Daha sonra bana yanaşmaya başladı. Bir ara elinin cebime gittiğini fark ettim. Sonra yine eli gidince 'Sen ne yapıyorsun' dedim. Bu sırada cebimi kontrol edince paranın olmadığını gördüm. Müşteki hızlıca hareket etti. Ben de pantolonu çekip kemerimi bağlayıp 'Param nerede?' diye müştekiye doğru koşarken müşteki kaçmaya başladı. Müştekiyi yakaladığım anda birlikte yere düştük. Ellerini kontrol ettim, parayı görmedim. Parayı attığını düşünüyorum. Çıplak vaziyette çıkışa gitti. Avazı çıktığı kadar bağırıyordu. Fiziki müdahalede bulunmadım. Sağa sola parayı bulmak için bakarken boşluğumdan faydalanarak çıkışa koşmaya başladı. Müştekiyi yakalayamadım, sonra aracıma bindim. Caddeye çıktığımda müştekinin koşarak benzinliğe girdiğini gördüm. Etrafında insanlar toplanmıştı. Paramı alabilirim düşüncesiyle orada beklemeye devam ettim. Polisler geldi. Onlara müştekinin paramı çaldığını söyledim. Polisin elinde el feneri vardı. 'Mezarlığa gidelim belki paramı bulurum' dememe rağmen gitmediler beni ve müştekiyi karakola götürdüler. Bir anda cinsel saldırı şüphelisi oldum. Olay yerine tekrar gittiğimizde zaten 4-5 saat geçmişti. Bu aşamada zaten müştekiyi bırakmışlardı. Mezarlıkta üzerindeki kıyafetleri almış. Sadece külot ve çorabını almıştı. Külotlu çorap inceydi herhangi bir müdahale olsaydı yırtılırdı. Hakkımda iftira attı. Suçlamaları kabul etmiyorum."

AVUKATI: BAŞINDAN BERİ HIRSIZLIK NİYETİYLE HAREKET ETMİŞTİR

Sanığın avukatı Deligönül Kor Ateş, "Müşteki başından beri hırsızlık yapma niyetiyle hareket etmiştir. Bunun için de hayat kadınlığı rolüne girip bunu kullanmıştır. Müştekinin iddiaları dışında atılı suçun işlendiğine dair delil yoktur. Müştekiye ulaşılamamıştır. Müştekiye ulaşılırsa doğruyu söylemesi sağlanmalıdır. Müvekkilimin tahliyesini talep ediyorum" dedi.

TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

Aile Bakanlığı avukatı ise sanığın cezalandırılmasını ve davaya katılma talebinde bulundu. Aile Bakanlığı avukatının katılma talebini kabul eden mahkeme heyeti, sanığın savunmasını alınmış olması, mevcut delil durumu, tutuklulukta kaldığı süreyi dikkate alarak tahliyesine karar verdi. Müşteki ve tanığın bir sonraki celseye zorla getirilmesine karar veren heyet, duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

Olay, 20 Kasım 2019'da gerçekleşmişti. Müşteki İ.Ü. şikayetçi olarak alınan ifadesinde sanık İkram Ç.'nin kendisini uyuşturucu madde satma bahanesiyle aracına çağırdığını, araç içerisinde kendisine önce para karşılığı cinsel ilişki teklif ettiğini, cinsel ilişki teklifini kabul etmemesi nedeniyle aracın kapılarını kilitleyerek kendisini Feriköy Mezarlığı civarına götürdüğünü, burada kendisini darp ettiğini ve tüm kıyafetlerini zorla çıkarttığını söylemişti.

Sanığın vücudunun her yerine dokunduğunu söyleyen müşteki, sanığın pantalonunu çıkarttığı esnada durumu fırsat bilerek çıplak vaziyette bağırarak olay yerinden kaçmış, bir akaryakıt istasyonuna sığınarak yardım istemişti. Sanık İkram Ç. ise ifadesinde para karşılığı müşteki ile cinsel birliktelik yaşamak için olay yerinde olduğunu, ancak müştekinin cebinden para çaldığını fark etmesi üzerine bu parayı vermesini istediğini, müştekinin parayı vermemek için olay yerinden kaçtığını iddia etmişti.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sanık İkram Ç'nin müştekiye "200-300 TL param var, sabaha kadar benimle olacaksın" diyerek cinsel saldırı girişiminde bulunduğu belirtiliyor. Sanık İkram Ç'nin "Cinsel saldırıya teşebbüs" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 12 yıldan 19,5 yıla kadar hapsi talep ediliyor.

(DHA)

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