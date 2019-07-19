Cumayeri, Akçakoca ve Gölyaka ilçelerinde önceki geceden itibaren etkili olan sağanak hayatı felç etti. Cumayeri ilçesinden geçen Melen Çayı sağanağın etkisiyle taştı. İlçedeki bir rafting tesisini su bastı. Sel sularının bungalov evlere ulaşması ve yükselmesi nedeniyle tesiste konaklayanlar çatılara çıktı.

ÇOCUK İŞÇİLER MAHSUR KALDI

Daha sonra kendi imkanlarıyla güvenli bir bölgeye geçen 8 kişi, Genelkurmay Başkanlığı’nın gönderdiği helikopterlerle kurtarılarak Sakarya’da çeşitli hastanelere sevk edildi. Akçakoca ilçesinde ise çoğunluğu çocuklardan oluşan 21 fındık işçisi kırsalda mahsur kaldı. Bölgede arama tarama faaliyetlerini sürdüren Kara Kuvvetleri helikopteriyle tespit edilen işçiler, Düzce Stadı’na getirildi. Burada Sağlık Bakanlığı’nca tahsis edilen ambulanslarda kontrolleri yapılan 21 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

BARAJ BORUSU PATLADI

Sel nedeniyle ilçedeki Sarıkaya Barajı’nın ana su borusu da patladı. Taşan sular şehir merkezini geçerek denize dökülmeye başladı. Bu yüzden Kale yolu olarak bilinen alandaki bazı ahşap işyerleri yıkılarak denize sürüklendi. İlçede park halinde bulunan araçlar denize sürüklenerek kayboldu, çok sayıda evi de su bastı.

KIZILAY YARDIM ULAŞTIRDI

Dokuzdeğirmen ve Yeşiltepe-Çelikdere-Harmankaya-Büyük Melen köyleri arasında bulunan yol üzerinde iki noktada meydana gelen heyelanın ardından, köylere ulaşımın sağlandığı yol kapandı. Yolları kapanan 23 köyde mahsur kalan toplam 58 vatandaşın kurtarıldığı öğrenildi. 7 kişinin kayıp olduğu ihbarını alan ekipler çalışmalarını sürdürüyor Türk Kızılayı afetzedelere helikopterle gıda, su, battaniye ulaştırdı.

Kurtarılan vatandaşlar ilk müdahalelerinin ardından hastanelere sevk edildi.

YOLLAR ŞELALEYE DÖNDÜ

Aşırı yağışlar nedeniyle bazı noktalarda adeta şelaleler oluştu, yollar sular altında kaldı. Dağlardan kopan koca kaya ve toprak parçaları, yolların çökmesine ve kapanmasına neden olurken, karayolları ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

BAKANLIK DEVREDE

Düzce'de meydana gelen felaketin ardından İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Cumayeri Kaymakamlığı’nda oluşturulan kriz merkezini ziyaret etti. Çataklı afetzedelerin tüm ihtiyaçlarının karşılanacağını belirterek ‘’İlk etapta harcamalar için valiliğimize 500 bin liralık acil yardım ödeneği aktardık. İlave ihtiyaç olursa onları da gidereceğiz. İl Afet ve Acil Durum Merkezimiz çalışmalarını yürütüyor. Arkasından hasar tespit çalışmaları yapılacak’’ dedi.

HAVADAN GÜN BOYU ARAMA

Bölgenin dağlık olması nedeniyle vatandaşların 112 Acil Yardım ekiplerine ihbarda bulunamayacağını değerlendiren ekipler, helikopterlerle mahsur kalmış olma ihtimali bulunan vatandaşların tespit edilmesi için çalışmalarını sürdürdü. Yağmurun şiddetinin hafiflemesiyle birlikte karadan da arama çalışmaları yapıldı.