Faytoncu zulmü

İstanbul adalardaki fayton terörünün son örneği Büyükada’da yaşandı. Bir vatandaşın cep telefonuyla çektiği görüntülerde, faytona bağlanan bir at, sıcaktan ve yorgunluktan yere yığıldı.

KAYITSIZ KALAMADI

Gözünü para hırsı bürümüş sahibi, işine devam edebilmek için atı çekerek, yığıldığı yerden kaldırmaya çalıştı. Bu sırada atın halini görüp duruma kayıtsız kalamayan bir vatandaş, faytoncuya tepki gösterdi.

YOLUNA DEVAM ETTİ

Faytoncunun uzun uğraşlar sonucu ayağa kaldırabildiği atla tekrar yoluna devam etmesi ise yaşanan eziyetin boyutunu gözler önüne serdi.