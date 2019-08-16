Fayton işkencesi

İstanbul’da fayton ulaşımının en fazla olduğu adalarda, havaların ısınmasıyla birlikte ziyaretçi yoğunluğu yaşanırken, olan yine atlara oluyor. Sabah 06.00’da başlayan fayton seferleri gece 00.00’a kadar sürüyor. Ticari amaçla yaz sıcağında dik yokuşlarda kilometrelerce fayton çektirilen atlar, artan iş yükü nedeniyle ölümle burun buruna geliyor. Turistler uzun kuyrukta seferden dönecek faytonu beklerken, atların durumu ise yürek dağlıyor.

ZORLA KALDIRMAYA ÇALIŞTI

Son olarak Büyükada’da faytona sürülen at, bunaltan sıcaklara ve yorgunluğa dayanamayarak yere düştü. Nefes nefese kalan hayvan, yerde hareketsiz yatarak acı içinde kıvrandı. Faytondan inen at sahibi, hayvanı uzun süre düştüğü yerden kaldırmaya çalıştı. Atı kafasından ve gövdesinden tutarak iten adam, hayvanı kaldırmayı başaramayınca bir süre sonra vazgeçti. Yorgun düşen hayvanı zorla kaldırmaya çalışan adamı gören vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

YÜZLERCE AT TELEF OLUYOR

Bir kişi, “Hayvanlara yazık, ağzı dili yok, sıcakta eziyet ediliyor. Önceden faytonlara biniyorduk ama artık binmiyoruz” dedi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedilerek internette yayınlandı. Olaya tepki gösteren çok sayıda kişi, atlara yapılan zulme tepki gösterdi. Adalarda yılda en az 400 at, uzun çalışma saatlerine ve sıcağa dayanamayarak ölüyor.