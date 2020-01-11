Fatma'nın çeyizi küllerinden doğdu

BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

Erzurum İspir'de 28 Aralık günü Ali Özçelik'in evinde elektrik kontağından yangın çıktı. Yangında, Özçelik'in kız kardeşi Fatma'nın çeyizi küle döndü. Olay sonrası genç kız büyük üzüntü yaşadı.

Çeyizleri eve geri getirilen Fatma Özçelik, 'Hayatımın en önemli günü yaşadım' dedi.

25 BİN LİRALIK HEDİYE

Özçelik şubattaki düğününü hazirana ertelerken, olayı öğrenen Ebu İshak Vakfı harekete geçti. Vakıfla temas kuran hayırsever bir işadamı, Özçelik için 25 bin TL değerindeki çeyiz eşyasını hediye etti.

YILLARIN BİRİKİMİ

AFAD ekipleri, çeyizdeki eşyaları Özçelik'in yaşadığı köye götürdü.Yıllardır biriktirdiği çeyizi yandığı için üzgün olduğunu söyleyen Özçelik, AFAD ve hayırsever işadamı sayesinde yüzünün güldüğünü söyledi.