06 Kasım 2019 Çarşamba 00:50:45 | Son Güncelleme: 06 Kasım 2019 Çarşamba 00:53:41
Fatih'te bir evde 2 erkek ve 2 kadına ait toplam 4 ceset bulundu
Fatih Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada Fatih Molla Gürani Mahallesi'nde bir evde 2 erkek ve 2 kadına ait toplam 4 ceset bulunduğu bildirildi.
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- Fatih'te bir evde 2 erkek ve 2 kadına ait toplam 4 ceset bulundu
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