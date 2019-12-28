Fatih’te önce arkadaşını vurup sonra kendi kafasına sıkan bekçi hayatını kaybetti
Fatih'te görevinden uzaklaştırılarak açığa alınmış bir bekçi, silahla önce arkadaşını sonra kendini vurdu. Ağır yaralanan bekçi hayatını kaybetti.
Fatih Silivrikapı Mahallesi Kuvayi Milliye Caddesi üzerinde bulunan bir kafede saat 22.30 sıralarında yaşanan olayda, Şişli ilçe sınırları içerisinde görevli Ekrem Y. ve idari soruşturma nedeniyle açığa alındığı öğrenilen Mehmet Akif A. isimli bekçiler arasında silahlı kavga çıktı.
Kavgada Mehmet Akif A. meslektaşı Ekrem Y.’yi silahla yaraladıktan sonra kendi kafasına ateş ederek ağır yaraladı.
Hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen Mehmet Akif A. isimli bekçi kurtarılamayarak hayatını kaybederken, Ekrem Y.’nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
(AA)
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