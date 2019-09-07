07 Eylül 2019 Cumartesi 10:10:50 | Son Güncelleme: 07 Eylül 2019 Cumartesi 10:11:29
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde hareketli dakikalar
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bu sabah saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. FSM üzerinde polisten kaçarken kaza yapan otomobildeki 4 kişi gözaltına alındı.
Edinilen ilk bilgilere göre, polisin takibindeki şüpheliler durdurulmak istendi. Kaçan şüpheliler Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde kaza yaptı. Kaza sonrası 4 kişi araçtan indirilerek köprü üzerinde gözaltına alındı.
Bu sırada köprüde Edirne istikametine trafik durdu. Polisten kaçan kişilerin, hırsızlık şüphelisi olduğu belirtiliyor.
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- Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde hareketli dakikalar
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