Mahkeme salonu buz kesti! ''Evlatlıktan reddediyorum''

Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi'nde geçen 28 Eylül'de meydana gelen olayda, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan güvenlik görevlisi Ercan K. (41), Fas uyruklu bir çocuk annesi hamile eşi Siham K.'nın evine girmek istedi. İddiaya göre Ercan K. akşam saatlerinde eşinin kaldığı 3 katlı apartmanın zemin katındaki daireye gelerek konuşmak istedi. Hamile olduğu için Fas'ta yaşayan kız kardeşini yanına çağıran ve bir süredir kızı ve kardeşiyle birlikte yaşayan Siham K. kapıyı açmadı. Eşinin kapıyı açmamasına sinirlenen Ercan K. elinde bıçakla balkondan içeri girdi. Eşini içeride gören Siham K. fenalık geçirerek yere yığıldı. Bu sırada evde bulunan Siham K.'nın kardeşi Rajae Ait Lhaj, ablasını yerde görünce yardımcı olmaya bir yandan da eniştesini evden uzaklaştırmaya çalıştı. İkili arasında çıkan tartışma büyüyünce eniştesinden korkan kadın, evden çıkarak kaçmaya başladı. Rajae Ait Lhaj, sokakta çığlık atarak Kepez Belediyesi Sağlık Merkezinin yanındaki parka girdi. Burada baldızını yakalayan Ercan K., elindeki bıçakla Rajae Ait Lhaj'i vücudunun çeşitli yerlerinden ve boğazından bıçakladı. Ağır yaralanan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kayıplara karışan Ercan K. ise yakalanarak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Antalya 1'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ercan K., Siham K., sanığın yakınları ve taraf avukatları katıldı.

“Bir bayan koşarak geliyordu”

Duruşmada tanık olarak dinlenen güvenlik görevlisi A.Z., "Bir bayanın bağırarak bize doğru geldiğini, peşinde de bir erkek şahsın onu kovaladığını gördüm. Arkadaşım Ş.T., erkek şahsı engellemeye çalıştı. Erkek şahıs arkadaşıma bıçak salladı. Sonra şahıs, bayanın yanına hızlıca koştu. Ş.T. de peşlerinden gitti. Ben 112 ve 155'i aramak için arama noktasına geldim, daha sonra olaylara şahit olmadım” dedi.

“Sanık kadının boğazını kesmek istedi”

Tanıklardan olaya şahit olan güvenlik Ş.T. de, “Bir bayanın güvenlik noktasına bağırarak koştuğunu gördüm. Güvenlik noktasından ileriye geçmesine izin verdim. Peşinden bir erkek şahıs onu kovalıyordu. Ben mani olmak için araya girdiğimde, o erkek şahıs bana bıçak salladı bende kendimi geriye attım. Şahıs beni de geçti, hızlıca bayana doğru koştu ve onu yakaladı. Bende peşlerinden gittim. Bu esnada şahıs elindeki bıçakla bayana rastgele vuruyordu. Bende vurmaması için orada bulunan dubaları üzerine attım, bağırdım ve ‘çekil' dedim. Daha sonra sanık bayanın üzerinden kalktı. Sanık yerden yatan bayanın boğazını kesmek istedi ben engel oldum” ifadelerini kullandı.

Sanığın babası Necdet K., oğlunun psikolojik sorunlar yaşadığını, kendisine göre ‘şizofren' hastası olduğunu kaydetti. Sanığın ailesine de küfürlü konuştuğunu ifade eden Necdet K., “Bizde onu yatıştırıyoruz. Tatlı dille karşılık veriyoruz. Onu doktora götürmeye çok çabaladık. Ama kendisi istemediği için götüremedik. Sanık oğlum baldızını evde istemedi. Eşine, “Bunu gönder” diyordu. Yaklaşık 6 ay öyle kaldı” diye konuştu.

“Onu evlatlıktan reddediyorum”

Sanığın annesi Hatice K., oğlunu bu eylemden dolayı kınadığını belirterek, “Onu evlatlıktan reddediyorum. Gelinimle iyi geçinmeyi tercih etmedi. Hatta evden uzaklaştırma aldığında, ‘evlerine gitme, varma. Bizim yanımıza gel, bizim yanımızda çocuklarını gör' diyordum. Ancak bizi dinlemiyordu. Oğlum son üç dört senedir ruhen dengesizleşti. Bir dediği bir dediğini tutmaz oldu. O itibarla kendisinin ruhi bir hastalığı olduğunu düşünmeye başladım. Ancak doktora gitmemekle ısrar ediyordu. Biz gelinimizi seviyorduk. Torunlarımıza sevgi besliyorduk, bu olayların bu noktaya gelmesinden dolayı çok üzgünüm. Sarsıldım, bunu gelinime de anlatamaz hale geldim. Uykuyu kaybettim. Ben sanık oğlumu düşünmüyorum, torunlarımı düşünüyorum” dedi.

Sanık Ercan K. ise annesinin beyanlarını kabul etmediğini belirterek, baldızının kendisine aşık olduğunu ve evlenmek istediğini ileri sürdü. Ercan K., “Ben kabul etmedim. Eşimle mutlu olduğumu söyledim. Ancak kızgınlık gösterdi. Eşim evde yokken ağza alınmayacak müstehcenlik sözler ve davranışları söz konusuydu” diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

(İHA)