Bahçelievler’de akıllara durgunluk veren görüntü! Tırnakçılık yaparken fark edildi, cadde üzerinde soyunarak gözden kayboldu
İki kadın "tırnakçılık" yapmak için girdikleri dükkanda fark edilince birisi sokak ortasında soyundu. Bahçelievler'de meydana gelen olayda yoldan geçen vatandaşlar şaşkınlık içinde kadına baktı.
Olay, geçtiğimiz günlerde Bahçelievler, Şirinevler Mahallesi Hürriyet caddesinde esnaflık yapan Şeref Karaköse’ye ait iş yerinde yaşandı. Karaköse’nin iş yerine gelen bir kadın 200 TL uzatarak alışveriş yapmak istedi. Tavırlarından şüphelenen iş yeri sahibi ise, parayı geri vererek iş yerinden çıkarmaya çalıştı. ‘Tırnakçılık’ yöntemi ile bir miktar parayı almaya çalışan kadın fark edildiğini anlayınca, iş yerinden dışarıya çıkmaya çalıştı
ŞAŞKIN BAKIŞLAR ARASINDA SOYUNMAYA BAŞLADI
İş yeri sahibi ise kadının dolandırıcı olduğunu anlayınca, müdahale etmek istedi. Tam bu sırada kadın, dikkatleri başka yöne çekmek için bir anda cadde ortasında soyunmaya başladı. Caddedeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında elbisesinin alt kısmını çıkartan, kadın daha sonra bağırarak olay yerinden uzaklaştı.
'KIZDI VE DIŞARI ÇIKIP SOYUNDU'
İş yeri sahibi Şeref Karaköse o anları anlatarak, "Kadın içeri gelirken 200 TL para verdi. Durumu anlayınca parasını geri verdik. Geri verdiğimizde kızdı, dışarı çıkıp soyundu. Kapının önünde soyunmaya başladı. ’Sizi polise şikayet edeceğim. Polise haber veriyorum’ dedi. Hem suçlu hem güçlü. Oğlum geldi sonra onu uzaklaştırdı" dedi.
O ANLAR KAMERADA
İş yeri sahibinin fark etmesi üzerine, dolandırıcı kadının dışarıya çıkarak soyunduğu anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bir kadının iş yerinden çıkarak soyunduğu, sonrasında ise şaşkın bakışların içerisinde ilerleyerek gözden kaybolduğu görülüyor.
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