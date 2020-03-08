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08 Mart 2020 Pazar 11:49:32 | Son Güncelleme: 08 Mart 2020 Pazar 11:50:26

Faraşin Yaylası'nın yolu kardan temizleniyor

Şırnak, Hakkari ile Van sınırları arasındaki 2 bin 625 rakımlı yaylanın kardan kapanan yolunun açılması için ekipler zor şartlarda çalışma yürütüyor.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Faraşin Yaylası'nın yolu kardan temizleniyor.

Şırnak, Hakkari ile Van sınırları arasında yer alan ve güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarının ardından kavuştuğu huzurla yazın göçerlere ev sahipliği yapan yaylanın yolu yoğun kar yağışı nedeniyle yeniden kapandı.

8 kişilik Yacan ailesi ile tek başına yaşayan Abdulmenaf Aslan'ın bulunduğu ilçeye 40 kilometre uzaklıktaki 2 bin 625 rakımlı yaylanın yolunun açılması için Beytüşşebap Kaymakamlığı, İlçe Özel İdare Müdürlüğü ile Köylere Hizmet Götürme Birlikleri ekiplerini görevlendirdi. Yolda tipi nedeniyle yer yer 4 metreye ulaşan kar, ekiplerin özverili çalışmasıyla temizleniyor.

Mehmetçik helikopterle yem ulaştırdı

Beytüşşebap Kaymakamı İsmail Pendik, AA muhabirine, Faraşin Yaylası'nın ilçeye 40 kilometre mesafede olduğunu ancak doğa şartları gereği yolun 2 saatte katedildiğini söyleyen Pendik, şöyle devam etti:

"Çok kar yağdığı dönemde yaylaya askeri helikopterle ulaştık. Geçen yıl orada yaşayan bir vatandaşımızın hayvanlarının yemi bitmek üzereydi, bizden yardım istedi. Helikopterle oraya yem götürdük. Devletimiz sadece vatandaşımıza hizmet etmiyor, onun mal varlığını da koruyor. 30 köyü olan Beytüşşebap'ın tüm köylerinin yolunu açık tuttuk. Hiçbir problem yaşanmaksızın bu kışı da geçiriyoruz."

Faraşin Yaylası yolunu iki ay önce de açtıklarını dile getiren Pendik, ekiplerin büyük gayretle yolu yeniden açmaya çalıştığını belirtti.

Birkaç yıl öncesine kadar terörle anılan yaylada düzenlenen başarılı operasyonlarla güvenliğin sağlandığını vurgulayan Pendik, "Vatandaşlarımız hem tarımsal faaliyetlerini, hem hayvancılık faaliyetlerini güven içerisinde sürdürüyor." dedi.

Yol açma çalışmasına katılan ekipte yer alan görevli İrfan Cin, bazı yerlerde çığ tehlikesi olduğu için çalışmalarını tedbirli şekilde sürdürdüklerini belirtti.

Mikail Gök de doğa şartlarının işlerini zorlaştırdığını ifade ederek "Ocak ayında yolu açtığımızda burada oturanlar çok mutlu oldu. Yol açılınca ilçeye gelip ihtiyaç duydukları malzemeleri aldılar. Yine yolumuzu gözlüyorlardır." dedi.

(AA)

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