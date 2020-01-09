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09 Ocak 2020 Perşembe 21:28:56 | Son Güncelleme: 09 Ocak 2020 Perşembe 21:29:46

Facianın altından skandal çıktı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, Derya Kuşbudu (42) ile Çağlayan Yağmur Köse'nin (27) hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yoğun dumandan etkilendiği yangınla ilgili detaylar ortaya çıktı. Daha önce özel tıp merkezinden alışveriş merkezine dönüştürülen 5 katlı binanın yangın merdiveninin, dış cephe malzemesiyle kapatıldığı ortaya çıktı. Geçici olarak ziyaretçi girişine kapatılan AVM'deki yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürdürülüyor. Dumandan etkilenip, hastaneye kaldırılan 4 kişinin de tedavilerine devam edildiği belirtildi.

Merzifon'un Cumhuriyet Caddesi'ndeki 5 katlı alışveriş merkezinin 4'üncü katındaki ev ve mobilya ürünleri satışının yapıldığı mağazada, dün akşam, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tahliye edilen binanın çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı. Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerince AVM içinde mahsur kalan ve yoğun dumandan etkilenen 6 kişi, dışarı çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu Burak Çamurcu (24), Gamze Özçelik (25), Yavuz Karaöz (29) ve Aşkın Bayraktar (36), ambulanslarla Merzifon Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan ve yangın sırasında sığındıkları odada mahsur kalıp, dumandan etkilenen Derya Kuşbudu ile Çağlayan Yağmur Köse, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yangında hayatını kaybeden ve AVM'deki mağazada çalıştıkları öğrenilen Kuşbudu ile Köse'nin cansız bedenleri, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Dumandan etkilenen Burak Çamurcu, Gamze Özçelik ve Yavuz Karaöz'ün ilçedeki hastanede tedavileri sürdürülürken, Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edilip, tedaviye alınan Aşkın Bayraktar'ın ise sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.

YANGIN MERDİVENİ KAPATILMIŞ

Kentte 3 yıl önce özel tıp merkezinden alışveriş merkezine dönüştürülen, 5 katlı binanın dış cephesindeki yangın merdivenin, dış cephe izolasyon malzemesi örtülerek, kapatıldığı ortaya çıktı. AVM'nin dış cephesindeki yangın merdivenlerinin binanın içindeki giriş ve çıkış noktalarının ise kapalı olduğu gözlendi.

Olay yeri inceleme polisi ve itfaiye ekipleri de geçici olarak ziyaretçi girişine kapatılan AVM'deki yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için dün akşam saatlerinde başlattığı çalışmaları bugün de sürdürdü. Ekipler, mağazada incelemelerde bulunurken, AVM'deki tüm güvenlik kamera kayıtlarını da incelemeye aldı. Yangının, elektrik kontağından çıktığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Öte yandan Derya Kuşbudu ile Çağlayan Yağmur Köse'nin cenazelerinin, otopsi sonrası yakınlarınca teslim alınıp, yarın Merzifon Kara Mustafapaşa Camii'nde kılınacak namaz sonrası toprağa verileceği öğrenildi.

ÇATIDAN 'YARDIM EDİN' DİYE BAĞIRMIŞLAR

AVM'nin yanındaki binada kuyumcu dükkanı bulunan Murat Bozalı, "İşy erinde çalışıyordum. Bu sırada siren sesleriyle dışarı çıktık. Binanın üst katından duman yükseliyordu. Şok olduk. Bağırma, çağırma derken, itfaiye müdahale etti" dedi.

Yakındaki taksi durağı çalışanı Sinan Genel de "Akşam durağa geldiğimde itfaiye geliyordu. Bina yanıyordu, itfaiye gelip, müdahale etti. Çatıdan 'Yardım edin, koşun, yetişin' diye bağırıyorlardı. Yukarıdan siyah dumanlar yükseliyordu. Apar topar çıkardılar, hastaneye götürdüler" diye konuştu.  

AA

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