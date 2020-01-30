Face'teki parmak izi yakalattı
Narkotik Sanal Devriye Timi büyük bir başarıya imza attı! Facebook'ta bir fotoğrafta elinde esrar olduğu fark edilen şüphelinin önce avuç içinden parmak izine, ardından kimliğine ulaşıldı.
SİGARA DEĞİL ESRARMIŞ
İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, uyuşturucuyu özendiren bir şüphelinin, Facebook üzerindeki yaptığı bir fotoğraf paylaşımdaki parmak izinden tespit edildiğini açıkladı. Narkotik Şube Müdürlüğü sanal devriye timi, facebookta fotoğraf paylaşan bir kişinin elindekinin sigara değil, esrar olduğunu fark etti.
ELİ İÇE DÖNÜK BİR KARE
Elinde esrar bulunan ve yüzü görünmeyen kişinin tespiti için, eli içe dönük olan fotoğraf yaklaştırdı. Büyütülen fotoğraftan birkaç kesit alındı. Alınan kesitlerdeki parmak izi fotoğraflarının kalitesi özel bir programla iyileştirildi. Fotoğraf, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'ne gönderildi. Burada yapılan eşleşmede kimliği ortaya çıkarılan şüphelinin, yurtdışında yaşadığı belirtildi.
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