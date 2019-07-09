Sosyal medya küçük büyük fark etmeden, milyonlarca kişinin vazgeçilmezi haline gelmiş durumda. Facebook, en çok kullanıcı sayısına ulaşmış sosyal medya platformu olarak biliniyor. Fakat son zamanlarda hakkında çıkan güvenlik ve gizlilik açıkları tekrar gündeme gelmiş ve kullanıcılar Facebook hesap silme nasıl yapılır? Facebook hesap dondurma işlemi nasıl olur? sorularını araştırmaya başlamıştı. Hesabınızı kalıcı olarak sildiğinizde üye olduğunuz gruplar, yönettiğiniz yada üyesi olduğunuz sayfalardan da otomatik olarak çıkmış olduğunuzu hatırlatalım. Peki bu işlemler nasıl yapılır işte detayları...

FACEBOOK HESAP SİLME NASIL YAPILIR?

Facebook hesabını kalıcı olarak silme ve bir daha açılmamasını sağlamak isteyenlerin, hesaplarını kapatmak için dondurma işlemi yerine tamamen silme işlemini uygulamaları gerekiyor.

Hesap kapatma öncesi bilinmesi gerekenler;

– Facebook hesabınızı kapattığınızda eğer sayfanız veya gruplarınız var ve o sayfa ve grupların da tek yöneticisi sizseniz, hesapla birlikte sayfa veya gruplarda silinecektir. (Sayfanın silinmemesi için ikinci bir yönetici eklenebilir.)

– Silinen hesap bir daha hiçbir şekilde yeniden açılamıyor. Bu nedenle Facebook hesap silme öncesinde iki kere düşünün.

– Facebook üzerinde yaptığınız bazı şeylerse hesabınızda tutulmaz. Örnek vermek gerekirse, hesabınızı silseniz bile arkadaşınıza gönderdiğiniz mesajlar onda kayıtlı kalabilir. Bu bilgiler, siz hesabınızı sildikten sonra da kalır.

– Hesabınızı sildiğinizde diğer insanlar sizin profilinizi hiçbir şekilde görmeyecektir. Yine de tüm verilerin silinmesi hayli vakit alabilir. Hesabınıza bağlı durum güncellemeleri, fotoğraflar ve videolar yedek bir sistemde tutulmaktadır. Tüm verilerin ortadan kalkması için 90 güne kadar beklemeniz gerekebilir. Bu süre sizin 2 haftalık Facebook Hesap Silme işleminizden bağımsız ilerler.

UYGULAMALARI SİLME

Facebook hesabınızı silmeden önce, hesabınızdaki uygulamaları da silmeniz gerekiyor. Bunun için Facebook Uygulama Ayarlarını açmanız gerekiyor. Daha sonra uygulama ayarlarında yer alan tüm uygulamaları yanlarında bulunan "x" ile kaldırıyoruz. Bunu yapmadığınız takdirde hesabımız kapanmıyor. Çünkü Facebook, hesapları silme sonrası 2 hafta boyunca hiçbir hareketlilik bulunmamasını istiyor.

FACEBOOK HESABINI KALICI OLARAK SİLME

- Facebook sayfanızın sağ üst köşesinden “Ayarlar”a girin.

- Ardından “Genel Hesap Ayarları”nda “Facebook Bilgilerine Git” linkini tıklayın.

- Açılan sayfada karşınıza çıkan “Hesabını ve Bilgilerini Sil”e ve ardından “Hesabı Sil”e tıklayarak, Facebook hesabınızı kalıcı olarak silebilirsiniz.

Facebook hesabınızı daha kısa yoldan kalıcı olarak silmek istiyorsanız; aşağıdaki bağlantıya giderek “Hesabımı Sil” butonuna tıklamanız gerekiyor.

https://www.facebook.com/help/delete_account

Son olarak açılacak popup penceresine Facebook şifrenizi ve güvenlik kodunu girin. Böylece hesap silme talebiniz işleme konulacaktır.

Facebook hesap silme işlemi sonrası 1 ay boyunca hesabınızı hiçbir şekilde açmamanız gerekiyor. Aksi takdirde hesap kapatma işleminiz sıfırlanır ve hesap kapatmak için yeniden işlem yapmanız gerekir.

FACEBOOK HESAP DONDURMA İŞLEMİ NASIL OLUR?

Facebook hesabınızı dondururkasnız profilinizi kimse göremez ama Arkadaşlarınıza gönderdiğiniz mesajlar gibi bazı bilgiler görünmeye devam edebilir. Peki Facebook hesap dondurma işlemi nasıl yapılır?

– Facebook’a giriş yapın.

– Ayarlar- Genel- Hesabı yönet sekmelerini açık

– Açılan sekmede “Hesabını Dondur” seçeneğine tıklayın ve Facebook şifreniz ile işlemi onaylayın

– Neden hesabınızı dondurma istediğiniz seçin. Sebebi yoksa “Sadece bir süreliğine. Geri döneceğim.” seçeneğini kullanabilirsiniz

Facebook hesabınız yeniden şifrenizle giriş yapana kadar kapalı kalacaktır.

ELEFONDAN FACEBOOK DONDURMA İŞLEMİ

Facebook hesap dondurma işlemi masaüstü ve telefonda tam olarak aynı değildir. İşte telefondan Facebook hesabı dondurma işlemi…

– Facebook uygulamasını akıllı telefonunuzdan açın.

– Ayarlar ve Gizlilik- Ayarlar- Hesap Sahipliği ve Kontrol sekmelerine dokunun,

– Ardından Dondurma ve Silme seçeneğine dokunun,

– Hesabı dondur seçeneğini seçin ve Facebook şifreniz ile işlemi onaylayın,

– Neden hesabınızı dondurma istediğiniz seçin. Sebebi yoksa “Sadece bir süreliğine. Geri döneceğim.” seçeneğini kullanabilirsiniz

Facebook hesabınız yeniden şifrenizle giriş yapana kadar kapalı kalacaktır.

Hesap dondurma işleminin resimli anlatımı;

Facebook hesabını dondurmak için ilk işlem, uygulamaya şifrenizle giriş yapın. Hesaba girdikten sonra sağ üst köşede bulunan alt alta üç çizgi şeklindeki simgeye tıklayın.

Çıkan ekranda aşağılara doğru indiğinizde ‘’ayarlar ve gizlilik’’ bölümünü bulacaksınız. Buraya tıklayıp ayarlar bölümüne giriş yaparak işleme devam edin.

Facebook hesap dondurma sürecinde ayarlar oldukça önemlidir. Facebook hesabınızla ilgili tüm ayarlar karşınıza çıkacak. Bu kısımda hesap ayarları bölümünde ilk sıradaki ‘’kişisel bilgiler’’ bölümüne giriş yapın.

Bu bölümde hesabınızla ilgili iletişim bilgileri, kimlik onayı ve hesap yönetme kısmı çıkacak. Bu alanda en alttaki hesabı yönet butonuna tıklayarak işleme devam edin.

Bu bölümde hesabınızla ilgili iletişim bilgileri, kimlik onayı ve hesap yönetme kısmı çıkacak. Bu alanda en alttaki hesabı yönet butonuna tıklayarak işleme devam edin.

Hesabı yönet bölümünden isterseniz, size bir şey olursa hesabınızı yönetmesi adına hesap varisi seçebilirsiniz. En alttaki hesabı dondur butonuna tıkladığınızda, hesabınızı başarılı bir şekilde dondurmuş olacaksınız.

Hesabı yeniden aktif hale getirene kadar, hesabınız donduruldu. Siz yeniden şifre bilgilerinizle giriş yaptığınızda, aynı şekilde hesabınızı kullanmaya devam edebilirsiniz.