  • Bist 100
    -
  • Dolar
    -
  • Euro
    -
  • Altın
    -
İstanbul
22 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Adana'da oğlu tarafından silahla vurulan genç kadın yaralandı Adana'da oğlu tarafından silahla vurulan genç kadın yaralandı
Gaziantep'te plastik fabrikasında yangın Gaziantep'te plastik fabrikasında yangın
İçişleri Bakanlığı: 1 terörist etkisiz hale getirildi İçişleri Bakanlığı: 1 terörist etkisiz hale getirildi
İstanbul Esenler'de ev yangını İstanbul Esenler'de ev yangını
İstanbul Fatih'te bıçaklı kavga: 1 kişi öldü İstanbul Fatih'te bıçaklı kavga: 1 kişi öldü
UMH'den Hafter'in Trablus'ta bozguna uğramasına rağmen "Zafer yakın" açıklamalarına cevap UMH'den Hafter'in Trablus'ta bozguna uğramasına rağmen "Zafer yakın" açıklamalarına cevap
"FaceApp" uygulamasıyla dolandırıcılık: Ne yapayım, onlar inanmasaydı "FaceApp" uygulamasıyla dolandırıcılık: Ne yapayım, onlar inanmasaydı
Uluslararası anlaşmaların onaylanmasına dair kanunlar Resmi Gazete'de Uluslararası anlaşmaların onaylanmasına dair kanunlar Resmi Gazete'de
Endonezya, işgalci İsrail'in Doğu Kudüs'teki Filistinlilere ait evleri yıkmasını kınadı Endonezya, işgalci İsrail'in Doğu Kudüs'teki Filistinlilere ait evleri yıkmasını kınadı
Başkan Erdoğan'ın üst düzey atamaları Resmi Gazete'de Başkan Erdoğan'ın üst düzey atamaları Resmi Gazete'de
Şişli'de kamyon köprünün altında sıkıştı Şişli'de kamyon köprünün altında sıkıştı
"Kuzey Kore iki füze ateşledi" "Kuzey Kore iki füze ateşledi"
Husilerden Suudi Arabistan'daki Kral Halid Hava Üssü'ne İHA saldırısı Husilerden Suudi Arabistan'daki Kral Halid Hava Üssü'ne İHA saldırısı
Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi yeniden hastaneye kaldırıldı Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi yeniden hastaneye kaldırıldı
Trump Yemen tasarısını 3. kez veto etti Trump Yemen tasarısını 3. kez veto etti
Hakan Atilla'nın temyiz duruşması ekimde yapılacak Hakan Atilla'nın temyiz duruşması ekimde yapılacak
Libya'nın el koyduğu İtalyan balıkçı teknesi serbest bırakıldı Libya'nın el koyduğu İtalyan balıkçı teknesi serbest bırakıldı
Neil Armstrong'un öldüğü hastane, ailesine 6 milyon dolar tazminat ödemiş Neil Armstrong'un öldüğü hastane, ailesine 6 milyon dolar tazminat ödemiş
125 yıllık tarihi konak restorasyonla turizme kazandırılacak 125 yıllık tarihi konak restorasyonla turizme kazandırılacak
Yaz nezlesinin doğal ilaçları Yaz nezlesinin doğal ilaçları
ABD Hürmüz Boğazı'nda Amerikan bayraklı gemileri koruyacak ABD Hürmüz Boğazı'nda Amerikan bayraklı gemileri koruyacak
Türkiye'den Somali'ye intihar eylemi için taziye mesajı Türkiye'den Somali'ye intihar eylemi için taziye mesajı
Aydın Çine'de trafik kazası: 3 yaralı Aydın Çine'de trafik kazası: 3 yaralı
22 Milyon kişiyi ilgilendiriyor! Aracınızın değeri de sigortalı 22 Milyon kişiyi ilgilendiriyor! Aracınızın değeri de sigortalı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

25 Temmuz 2019 Perşembe 08:16:06 | Son Güncelleme: 25 Temmuz 2019 Perşembe 08:24:04

"FaceApp" uygulamasıyla dolandırıcılık: Ne yapayım, onlar inanmasaydı

Yüz değiştirme filtreleri sunan FaceApp uygulamasıyla oluşturduğu yaşlandırılmış fotoğrafını kullanarak sosyal medya hesaplarından çeşitli ürünlere ilişkin sahte satılık ilanları veren ve bu yöntemle çok sayıda kişiyi dolandıran zanlı, başkent polisince eğlence mekanına düzenlenen operasyonla yakalandı. Yaklaşık iki yıldan beri 57 ayrı suçtan aranan şüpheli, polis rozetlerini gösteren ekiplere "Siz ciddi misiniz?" diyerek karşılık verirken hakkındaki suçlamalara ilişkin "Ne yapayım, onlar inanmasaydı, kimsenin parasını zorla almadım ki" dedi. Zanlının internetten verdiği ilanlarla dolandırdığı kişiler arasında farklı illerde görevli asker ve emniyet personelinin de bulunduğu öğrenildi.

Yüz değiştirme filtreleri sunan FaceApp uygulamasıyla oluşturduğu yaşlandırılmış fotoğrafını kullanarak sosyal medya hesaplarından çeşitli ürünlere ilişkin sahte satılık ilanları veren ve bu yöntemle çok sayıda kişiyi dolandıran şüpheli, başkent polisince eğlence mekanında yakalandı.

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık iki yıldan bu yana 57 ayrı dolandırıcılık suçundan aranan Uğur E'nin peşine düştü.

Facebook ve Instagram hesaplarından çeşitli ürünlere ilişkin sahte satılık ilanları veren Uğur E'nin FaceApp uygulaması ile oluşturduğu yaşlandırılmış fotoğrafını kullandığı, bu sayede ağına düşürdüğü kişilerin güvenini kazandığı belirlendi.

İnternette yayımladığı ilanlarda inşaat malzemeleri ve konteynerler ile asker ve polisler için bot ve silah kılıfı gibi ürünler sattığını belirten ve bu ürünlere ilişkin sahte fotoğraflar kullanan Uğur E'nin farklı illerde görevli birçok asker ve emniyet personelini de dolandırdığı tespit edildi.

Aralarında Afrin'de görev yapan güvenlik güçlerinin de bulunduğu birçok kişiden "kapora" ve "ürün bedeli" adı altında banka havalesi ile para alan Uğur E'nin izini kaybettirdiği ortaya çıktı.

FaceApp dolandırıcısını "türkü" zaafı yakalattı

Zanlının, kardeşinin kimlik bilgilerini kullanarak yakalanmaktan kurtulduğunu ve dolandırıcılıktan elde ettiği parayı türkü söylenen bar ve eğlence mekanlarında harcadığını belirleyen ekipler, Uğur E'nin izini buldu.

Uğur E'nin türkü dinlemek için eğlence mekanına gittiğini tespit eden ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Zanlı, polis rozetlerini gösteren ekiplere "Siz ciddi misiniz?" diyerek karşılık verdi.

Şaşkınlık yaşayan Uğur E, hakkındaki suçlamaları öğrenince "Vallahi ben yapmadım, başkasıyla karıştırıyor olmayasınız." dedi.

Gözaltına alınarak emniyete götürülen Uğur E'nin bekçilik yaptığını, ekmeğinin peşinde ve suçsuz olduğunu, aranmasının bulunmadığını söylediği, daha sonra suçunu itiraf ederek, "Ne yapayım onlar inanmasaydı, kimsenin parasını zorla almadım ki." dediği öğrenildi.

AA

Mehmetçik Emir bekliyor
Memur emeklisine aile yardımı ve ek zam
"FaceApp" uygulamasıyla dolandırıcılık
Trump Yemen tasarısını 3. kez veto etti
Vatanperver Atilla hakkında yeni gelişme
İran'dan ABD'ye büyük gözdağı: Askeri üslerini hedef alırız
Bakan Selçuk duyurdu! Ücretsiz gençlik kampları artacak
Çocuğun kimden olduğu polemiğine Rus modelden cevap: DNA testine hazırım
Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulamak istemiyor
İş performansınızı düşüren hastalık: Migren
ABD Türkiye'yi kaybederse...
BMGK açıklamasına ABD engeli...
"Facebook, tüketicilerin tercihlerini önemsemedi"
Devlet Bahçeli: Milli Mücadele'yi incelemelerini tavsiye ederim
Elif Gönlüm ve özel dedektifinin hapsi istendi
THY'nin 'rüya uçak' tanıtım videosu
Düzce sakinleri alınan karardan memnun...
İngiltere Başbakanı Johnson'dan Brexit mesajı
1915 Çanakkale Köprüsü'nün kule blokları geldi
“Dönüşüme ayak uyduramayan ticari işletmeler kaybetmeye mahkumdur”
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ