Fabrikayı çaldılar!

Olay, Akyazı ilçesi Yeni Ormanköy mahallesi D-100 karayolu kenarında makine imalatı yapılacak olan fabrikanın inşaatında meydana geldi. Bir süre önce yapımı durdurulan fabrika inşaatına gelen 8 kişi, kepçeyle yapının duvarlarını yıkıp, oksijen kaynağıyla fabrikanın iskeletini oluşturan çelik konstrüksiyonları çaldı.

BİR KİŞİ ARANIYOR

Olay yerine geldiğinde fabrikasının yerinde yeller estiğini gören işyeri sahibi, durumu hemen jandarma ekiplerine bildirdi. Şikayet üzerine harekete geçen Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, yaptıkları inceleme sonucu, hırsızlık olayına karıştıkları belirlenen G.D, S.K, F.K, F.H, İ.K, F.P, Z.G, K.T, ve Z.H. isimli şahısları yakaladı. Olaya karıştığı belirlenen bir kişiyi bulmak için çalışma başlattı.

Jandarma, olayda kullanılan bir ekskavatör, bir kamyon ve 2 adet oksijen tüpüne el koydu.

İŞYERİNİN SAHİBİYİZ DEDİLER

Gözaltına alınan 2 kişi ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Fabrika sahibinin zararının bir milyon 200 bin TL olduğu belirtildi. Gözaltına alınan şüphelilerin hurdacılık ve hafriyat işi yaptıklarını, kendilerini fabrikanın sahibi olarak tanıtan kişilerin sözü üzerine söküm yaptıklarını iddia ettikleri öğrenildi. Jandarma ekiplerinin olayda kullanılan bir adet ekskavatör, bir kamyon ve 2 oksijen tüpüne el koyduğu belirtilirken, çalınan malzemenin bir milyon 200 bin TL değerinde olduğu belirtildi.