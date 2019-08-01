Eyyam-ı Bahur alarmı! Uzmanlar evden çıkmama konusunda uyardı

31 Temmuz-7 Ağustos günleri arasında Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yaşanan aşırı sıcak için ifade edilen 'Eyyam-ı bahur' etkisini göstermeye başladı. 'Eyyam-ı bahur' sıcaklarının başladığı Bölgesi'ndeki termometreler 40 dereceyi aşarak bazı yerlerde 44 dereceye ulaştı.

5 DERECE BİRDEN ARTTI

Yaz başından beri bölge genelinde genellikle 40 derece altında seyreden sıcaklıklar, temmuz sonuna doğru 5 derece birden yükseldi. Termometreler Diyarbakır'da 43, Şırnak'ta 44, Şanlıurfa'da 42, Batman'da 41, Mardin ve Gaziantep'te ise 40 dereceyi gösterdi.

SOKAKLAR BOŞ KALDI

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklar yaşamı olumsuz etkiledi. Şırnak’ta vatandaşlar klimalı mekanlardan çıkmazken, Şanlıurfalılar ağaç gölgeleri ve süs havuzlarında serinlemeye çalıştı. Diyarbakırlı İlhan Özcan (39), sıcaktan olumsuz etkilendiğini, Diyarbakır Surları'nın gölgesinde serinlemeyi tercih ettiğini söyledi. Kentte hava sıcaklığının hissedilir derecede artığını dile getiren Özcan, “ Evde klimanın önünde serinliyoruz. Dışarı çıkınca da surların dibinde” ifadelerini kullandı.

ÖLÜMCÜL OLABİLİR

Bölgedeki güneş çarpması riskine karşı uzmanlardan da uyarı üstüne uyarı yapıldı. Özelikle hasta, gebe, yaşlı ve çocukların, güneşin dik açıyla düştüğü saat 10.00 ila 16.00’da dışarı çıkmamaları gerektiğini vurgulayan uzmanlar, ısı çarpmasının özellikle tansiyon ve kalp hastaları için ölümcül sonuçlar doğurabileceğini söyledi. Önlem olarak, bol bol sıvı tüketilmesi gerektiğini ifade eden uzmanlar, klima çarpmalarına karşı da uyardı.