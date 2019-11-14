14 Kasım 2019 Perşembe 18:29:33 | Son Güncelleme: 14 Kasım 2019 Perşembe 18:30:24
Eyüpsultan'da okul servisi direğe çarptı 7 öğrenci yaralandı
Eyüpsultan Esentepe Mahallesi'nde kayarak yol kenarındaki direğe çarpan okul servisi içerisindeki 7 öğrenci yaralandı.
Eyüpsultan Esentepe Mahallesi'nde yokuş yukarı çıkmaya çalışan bir okul servisi geriye kayarak yol kenarındaki direğe çarpıp devrildi. Kazada 7 öğrenci yaralanırken ekiplerin çalışmaları sürüyor.
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