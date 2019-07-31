31 Temmuz 2019 Çarşamba 14:08:32 | Son Güncelleme: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 14:10:24
Eyüpsultan'da freni tutmayan kamyonet 8 araca çarptı
Eyüpsultan'da freni patladığı iddia edilen kamyonet önce önünde seyreden ve içinde öğrencilerin bulunduğu minibüse ardından da park halindeki 8 araca çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu.
Kaza, Karadeniz Mahallesi Silahtarağa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre freni tutmayan su yüklü kamyonet, önce önünde seyreden ve içinde öğrencilerin bulunduğu öğrenilen servis minibüsüne ardından da park halinde bulunan 8 araca çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu.
(AA)
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