Eymen'in cesediyle servise çıkmış

Şüphelilerden Mine Durak, Eymen'in cesedini valiz içine koyup, 2 gün boyunca minibüsün bagajında gezdirdiklerini, servis şoförü Erçetin'in bu şekilde işçi taşıdığını ve kokuyu önlemek için de sürekli oda parfümü sıktığını ileri sürdü.

Cesedi poşetleyip kuyuya attıktan sonra günlük hayatlarına devam ettiklerini belirtti. Serkan Erçetin ise annesi soda içirirken Eymen'in öldüğünü iddia etti.