Eymen mezarda o dışarıda

Kaza, perşembe günü saat 18.00 sıralarında Keşan ilçesine bağlı Şükrüköy'de meydana geldi. Köy Hizmetleri'ne ait Akın Cevdet Gündoğan (22) yönetimindeki greyder iddiaya göre, Şükrüköy çıkışında, evinin önündeki yolda arkadaşıyla yürüyen 6 yaşındaki Eymen Kayra Taş'a çarptı. Küçük çocuk, olay yerinde hayatını kaybetti. Şoför Gündoğan ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

22 METRE FREN İZİ

Yapılan incelemede olay yerinde 22 metre fren izine rastlandı. Greyder şoförünün daha önce de köy içi yollarda hızlı gittiği için köylülerce uyarıldığı iddia edildi. Gündoğan, jandarmadaki ifadesinde köy içinde viraja geldiği sırada Eymen'e yola aniden çıkması sonucu çarptığını söyledi. Eymen Kayra Taş'ın cenazesi, cuma günü Şükrüköy'de gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Talihsiz çocuğun tabutunun üzerine bayramda giyeceği kıyafetlerinin konulması, görenlerin yüreğini dağladı.

'EYMEN İÇİN ADALET' ÇAĞRISI

Aynı gün jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen greyder şoförü Akın Cevdet Gündoğan, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Taş ailesi, Gündoğan'ın serbest bırakılmasına tepki gösterirken, savcılığın karara itiraz edeceği öğrenildi. Öte yandan Twitter'da, şoförün serbest bırakılmasına tepkiler, '#EYMENİÇİNADALET' hashtag'iyle paylaşıldı.

Çocuğun tabutunun üzerine Kurban Bayramı'nda ailesi tarafından giymesi için alınan spor ayakkabı ve kıyafetleri konulmuştu.