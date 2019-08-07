Eymen bebek Sağlık Bakanlığının desteğiyle tedavi edilecek

Sağlık Bakanlığı, Van'da doğuştan yakalandığı deri hastalığı "Büllöz Pemfigoid" nedeniyle sürekli acı çeken 1,5 yaşındaki Mustafa Eymen Oruk'un tedavisi için gerekli süreci başlattı.

İpekyolu ilçesinde hastalığı nedeniyle acı çeken Mustafa Eymen'in ailesi, bebeğin tedavisi için sosyal medya üzerinden yardım çağrısında bulundu.

Bebeğin çektiği acılara kayıtsız kalmayan AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, özel hastanede görevli uzman doktor Yavuz Yeşilova ile Oruk ailesini ziyaret etti.

Muayenesinde "Büllöz Pemfigoid" teşhisi konulan bebeğin durumu Sağlık Bakanlığına bildirildi. Bakanlık yetkililerinden bebeğin tetkik ve tedavi süreci için gerekli desteğin verileceği bilgisini alan Türkmenoğlu, aileyi ziyaret ederek güzel haberi verdi.

"Bebeğin çektiği acıların dindirilmesi için harekete geçtik"

Bebeğin rahatsızlığını sosyal medyadan öğrendiğini belirten Türkmenoğlu, "Bebeğin çektiği acıların dindirilmesi için harekete geçtik. Doktorumuzdan muayene etmesini rica ettik. Eymen için Sağlık Bakanlığımız devreye girdi. Önce tetkik, ardından tedavi süreci için tüm çalışmaları bakanlığımız yürütecek. Güçlü bir devletimiz ve bakanlığımız var. Sağlıkta başarısını kanıtlamış ender ülkelerden biriyiz. Bakanlığımıza ve doktorlarımıza teşekkür ederiz." diye konuştu.

Anne Sevda Oruk ise hastalığı nedeniyle acı çeken oğluyla yakından ilgilenen Türkmenoğlu'na ve tedavi sürecini başlatan Sağlık Bakanlığına teşekkür etti.

(AA)