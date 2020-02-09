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09 Şubat 2020 Pazar 13:47:59 | Son Güncelleme: 09 Şubat 2020 Pazar 13:56:11

Evsizler bu soğukta dışarda yatıyor!

İstanbul'da dondurucu soğuklarda yaşam mücadelesi veren evsizlerin görüntüleri oldukça üzücü. Beyoğlu ve Fatih ilçelerinde gidecek bir yeri olmadığı için sokaklarda kalan evsizler, sığındıkları alt geçit, tünel çıkışı ve cami avlusunda altlarına açtıkları kartonlar üzerlerine örttükleri battaniyelerle soğuk havalardan korunmaya çalışıyor.

2020'nin en soğuk zamanlarında İstanbul'da dışarda yatmak zorunda kalan insanların görüntüleri yürek burktu.

 Beyoğlu ve Fatih ilçelerinde sokakta yaşayan evsizler havaların soğumasıyla zor günler geçiriyor. Gidecek bir yeri olmayan geceleri köprü altları, tünel çıkışları ve cami avlularında yatan evsizler, sıcaklığın sıfır dereceye indiği soğuk havaya rağmen bazen bir kartonun üzerinde bazen ise buldukları bir battaniyeye sarılarak soğuk havaları atlatmaya çalışıyor.

CAMİ KAPISI, TÜNEL ÇIKIŞI, ALT GEÇİT

Beyoğlu Fındıklı'da bir kişi, caminin kapısının önünde kartonun üzerinde yatarken, Bomonti - Dolmabahçe Tüneli çıkışını ise yabancı uyruklu bir genç mesken tutmuş durumda. Taksim Altı Geçidi'nde ise iki evsiz alt geçidin orta refüjüne serdikleri  bezin üzerinde bir battaniyeye sarılarak  geceyi geçirdi. Fatih'te ise evsizlerin mekanı Haşim İşcan Alt  Geçidi oldu.  Yoldan gelip geçen araçlara aldırmadan yatan evsizler, sarıldıkları battaniyelerle soğuktan korunmaya çalıştı.

"ONLAR BURANIN MÜDAVİMİ"

Evsizlerin sürekli alt geçitte kaldığını belediyeye ait barınma alanlarına gitmek istemediğini söyleyen Haşim İşcan Alt Geçiti'nde otobüs bekleyen bir vatandaş, "İki akşamdır zabıtalar geliyor. Onlar kendi isteğiyle gitmek istemiyorlar. Galiba, orada rahatsız oluyorlar. Zabıtalar onları götürmek amacıyla kaldırdılar ancak burada mutluyuz deyip gitmediler. Onlar buranın müdavimi" dedi. Haşim İşcan Alt Geçidi'nde kalan bir evsiz de , "Burada yatarken ağabeylerimiz bize çorba pide getiriyor. Burada üşüyoruz ama çaresiz adam ne yapar" dedi.

DHA

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