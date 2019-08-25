  • Bist 100
    97149
  • Dolar
    5,7635
  • Euro
    6,4297
  • Altın
    281,8050
İstanbul
22 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Kapadokya'da balonda nikah keyfi Kapadokya'da balonda nikah keyfi
Kayserispor, Adryan Tavares'i kiralık olarak kadrosuna kattı Kayserispor, Adryan Tavares'i kiralık olarak kadrosuna kattı
12 Dev Adam, Atlas Turnuvası’nda Venezuela'ya kaybetti 12 Dev Adam, Atlas Turnuvası’nda Venezuela'ya kaybetti
Pençe-3 harekatından acı haber! 3 askerimiz şehit oldu Pençe-3 harekatından acı haber! 3 askerimiz şehit oldu
Fenerbahçe, Diego Reyes ile yollarını ayırdı Fenerbahçe, Diego Reyes ile yollarını ayırdı
ABD'nin üvey evladı Adanalı Sami McIntosh, gerçek ailesini arıyor ABD'nin üvey evladı Adanalı Sami McIntosh, gerçek ailesini arıyor
Kargodan başkasına ait altınları almaya çalıştılar Kargodan başkasına ait altınları almaya çalıştılar
Kayserispor, Furkan Polat ile 5 yıllık sözleşme imzaladı Kayserispor, Furkan Polat ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
Gram altın üçüncü haftada yükselişinden ödün vermedi Gram altın üçüncü haftada yükselişinden ödün vermedi
Emine Bulut'un annesi Fadime Bulut: Hiç mi Müslüman yokmuş karşısında Emine Bulut'un annesi Fadime Bulut: Hiç mi Müslüman yokmuş karşısında
Emine Bulut'un annesi çekim yapanlara ve orada bulunanlara böyle isyan etti: Hiç mi Müslüman yokmuş karşısında Emine Bulut'un annesi çekim yapanlara ve orada bulunanlara böyle isyan etti: Hiç mi Müslüman yokmuş karşısında
Bakanlık duyurdu: 24 terörist öldürüldü Bakanlık duyurdu: 24 terörist öldürüldü
Galatasaray'dan UEFA Süper Kupa'nın yıl dönümü paylaşımı Galatasaray'dan UEFA Süper Kupa'nın yıl dönümü paylaşımı
Premier Lig'de ırkçı saldırılar devam ediyor Premier Lig'de ırkçı saldırılar devam ediyor
Fenerbahçe pes etmiyor Fenerbahçe pes etmiyor
Adana'da çocukları taciz eden şahsı, mahalleli linç etmek istedi Adana'da çocukları taciz eden şahsı, mahalleli linç etmek istedi
NASA, "uzayda işlenen ilk suç" hakkında inceleme başlattı NASA, "uzayda işlenen ilk suç" hakkında inceleme başlattı
Pompalı tüfekle özçekim yaptığı esnada tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybetti Pompalı tüfekle özçekim yaptığı esnada tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybetti
Fenerbahçe, Luiz Gustavo'nun transferini bitirdi Fenerbahçe, Luiz Gustavo'nun transferini bitirdi
Milli basketbolcu Arar: ABD'nin grubumuzda olması avantaj Milli basketbolcu Arar: ABD'nin grubumuzda olması avantaj
İstanbul'un Pendik ilçesinde kaybolan otizmli kadından 9 gündür haber alınamıyor İstanbul'un Pendik ilçesinde kaybolan otizmli kadından 9 gündür haber alınamıyor
Rıdvan Dilmen'den Luiz Gustavo iddiası Rıdvan Dilmen'den Luiz Gustavo iddiası
Bakan Selçuk'tan flaş açıklama: Soruşturma başlattık Bakan Selçuk'tan flaş açıklama: Soruşturma başlattık
10 ve 12 yaşındaki iki çocuk sokakta bulduğu 2 pompalı tüfeği birbirine doğrulttu ve... 10 ve 12 yaşındaki iki çocuk sokakta bulduğu 2 pompalı tüfeği birbirine doğrulttu ve...

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

25 Ağustos 2019 Pazar 13:50:25 | Son Güncelleme: 25 Ağustos 2019 Pazar 13:54:36

Kapadokya'da balonda nikah keyfi

Kapadokya'da sıcak hava balonuna binen Nilgün Akkaş ve Volkan Yenen çiftinin nikahları, yerden yaklaşık bin metre yükseklikte kıyıldı.

Hayallerini gerçekleştirmek üzere Ankara'dan Nevşehir’in Göreme beldesine gelen Nilgün Akkaş ve Volkan Yenen, kiraladıkları sıcak hava balonu ile birlikte sabah erken saatlerde Kapadokya semalarına yükseldi.

Yakınları, şahitleri ve nikah memuru ile birlikte bindikleri balon, beldedeki Güllüdere vadisinde kalkış yaparak yerden yaklaşık bin metre mesafeye çıktı.

Göreme Belediyesi nikah memuru Yaşar Can Demirezen tarafından kıyılan nikahta, gelin ve damat "evet" cevabını gökyüzünde verdi.

Nikah işlemlerinin ardından Demirezen, evlilik cüzdanını gelin ve damada teslim etti.

Damat Volkan Yenen, nikah töreni sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, törenin özel bir mekanda olmasını istedikleri için sıcak hava balonunu tercih ettiklerini söyledi.

Yenen, "Bu eşsiz coğrafyada gökyüzünde evlenmek harika, çok mutluyum. Bekar olarak gökyüzüne yükseldik, evli olarak yere adım atmak çok güzel bir duygu." dedi.

Gelin Nilgün Akkaş da sıcak hava balonu eşliğinde gökyüzüne yükselerek evlilik imzalarını gökyüzünde attıkları için heyecanlı ve mutlu olduğunu ifade etti.

Akkaş, "Balon nikah, benim çocukluk hayalimdi. Gerçekleştiği için çok mutluyum. Çifte heyecan yaşadık. Hem evlilik hem balon turu heyecanı, bu deneyimi yaşamalarını kesinlikle herkese tavsiye ederim." diye konuştu.

Nikah memuru Yaşar Can Demirezen ise çiçeği burnunda çifti tebrik ederek, zaman zaman balon nikah talebiyle karşılaştıklarını, yeni evlenecek çiftlerin bu hayallerini gerçekleştirebilmeleri amacıyla teklifleri geri çevirmediklerini söyledi.

Nikah merasimi için havalanan balon yaklaşık bir saat boyunca Kapadokya semalarında süzüldükten sonra Uçhisar beldesi yakınlarına iniş yaptı.

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ