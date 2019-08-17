Evleri yanan çifte yardım eli

Seydikemer ilçesinde geçtiğimiz çarşamba günü meydana gelen olayda, Nesrin ve Sedat Çalbay çiftinin mutlu bir yuva hayaliyle dayayıp döşedikleri evleri, düğünlerine 3 gün kala yanmıştı. Küle dönen evi gören Çalbay, gözyaşlarını tutamamıştı.

TEK TEK YERLEŞTİRDİLER

Talihsiz olayın ardından çift için yardım kampanyası başlatıldı. Zorlar mahallesinde yeni bir ev kiralayan Nesrin ve Sedat Çalbay’a, mahalle muhtarı öncülüğünde, hayırseverlerin desteğiyle yeni eşyalar alındı. Mahalleliler, eşyaları sırtlayarak teker teker çiftin evine yerleştirdi. Eşyaların taşınması esnasında gençler büyük mutluluk yaşadı.

BÜYÜK BİR AİLE OLDUK

Yardım edenlere teşekkür eden Çalbay, “Evimizin yandığı haberinde sonra Türkiye'nin birçok yerinden arayan oldu. Herkes elinden gelen desteği yaptı. Ummadığımız yerlerden yardımlar geldi. Çok büyük bir aile olduk. Hayallerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz” dedi.