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25 Aralık 2019 Çarşamba 23:55:25 | Son Güncelleme: 26 Aralık 2019 Perşembe 00:06:28

Evlat nöbetindeki annelerden Hüsniye Kaya kızına kavuştu

Diyarbakır'da evlat nöbetindeki annelerden Hüsniye Kaya kızına kavuştu. 5 yıl önce terör örgütü üyeleri tarafından kaçırılarak dağa götürülen Hüsniye Kaya'nın kızı Mekiye'nin teslim olduğunu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan öğrendi.

Kızı Mekiye Kaya için uzun süredir oturma eylemi yapan Hüsniye Kaya bugün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan gelen müjdeyle kızının teslim olduğunu öğrendi. Kaya, kızının terör örgütünden kurtulması temennisinde bulunmuş, devlete teslim olmasını isttemişti.

Diyarbakır'da evlat nöbeti... 3. annenin de evlat hasreti sona erdi. Hüsniye Kaya kızına kavuştu. Evlat nöbetindeki Hüsniye Kaya kızının teslim olduğunu Bakan Soylu'dan öğrendi.

Diyarbakır'da evlat nöbetindeki annelerden Hüsniye Kaya, kızı için "Gel teslim ol. Her gün yağmur yağıyor, biz çadırdayız. Hastayım, dizlerim ağrıyor. Senin için buradayım. 5 yıldır sana hasretim. Ne olur çabuk gel artık dayanamıyorum." şeklinde ifade etmişti.

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