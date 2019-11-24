  • Bist 100
    106588
  • Dolar
    5,7152
  • Euro
    6,3011
  • Altın
    269,7310
İstanbul
14 / 17
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Evlat katili babadan Emniyet'te şok ifade Evlat katili babadan Emniyet'te şok ifade
Gençlerbirliği, galibiyeti Stancu ile aldı Gençlerbirliği, galibiyeti Stancu ile aldı
İspanya'da oyuncu Can Yaman'a büyük ilgi İspanya'da oyuncu Can Yaman'a büyük ilgi
Göztepe deplasmanda altın buldu Göztepe deplasmanda altın buldu
ABD'li milyarder Bloomberg, 2020 başkanlık seçimleri için aday adayı ABD'li milyarder Bloomberg, 2020 başkanlık seçimleri için aday adayı
Güneydoğu’nun altı 'Göbeklitepe' dolu Güneydoğu’nun altı 'Göbeklitepe' dolu
Savaş uçağının motoru alev aldı, pilotlar böyle kurtuldu Savaş uçağının motoru alev aldı, pilotlar böyle kurtuldu
Savaş uçağının motoru alev aldı, pilotlar böyle kurtuldu Savaş uçağının motoru alev aldı, pilotlar böyle kurtuldu
Diagne'yi İstanbul'a getirmiyorlar Diagne'yi İstanbul'a getirmiyorlar
Terör Örgütü PKK/YPG’ye ait mühimmatlar ele geçirildi Terör Örgütü PKK/YPG’ye ait mühimmatlar ele geçirildi
Brexit anlaşması 1 yaşını doldurdu ama kriz sürüyor Brexit anlaşması 1 yaşını doldurdu ama kriz sürüyor
İki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 1 yaralı İki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 1 yaralı
Çorum'da pompalı kavga: 5 kişi yaraladı Çorum'da pompalı kavga: 5 kişi yaraladı
Elon Musk’ın net serveti bir günde 768 milyon dolar eridi Elon Musk’ın net serveti bir günde 768 milyon dolar eridi
Öğretmeni Başkan Erdoğan'ı anlattı Öğretmeni Başkan Erdoğan'ı anlattı
Hadise kaç kardeş, Hadise'nin abisi kim? Hadise kaç yaşında? Hadise kaç kardeş, Hadise'nin abisi kim? Hadise kaç yaşında?
Öğretmeni Başkan Erdoğan'ı anlattı Öğretmeni Başkan Erdoğan'ı anlattı
AK Parti'den 'İnce Külliye'ye gitti' iddiasına yalanlayan açıklama AK Parti'den 'İnce Külliye'ye gitti' iddiasına yalanlayan açıklama
Öztürk Yılmaz o ismi işaret etti: Ben altı ay YPG'ye terör örgütü dedirtemedim. Demiyor adam Öztürk Yılmaz o ismi işaret etti: Ben altı ay YPG'ye terör örgütü dedirtemedim. Demiyor adam
Öztürk Yılmaz o ismi işaret etti: Ben altı ay YPG'ye terör örgütü dedirtemedim. Demiyor adam Öztürk Yılmaz o ismi işaret etti: Ben altı ay YPG'ye terör örgütü dedirtemedim. Demiyor adam
Holodomor trajedisinin kurbanları İstanbul'da anıldı! 4,5 milyon insan açlıktan ölmüştü Holodomor trajedisinin kurbanları İstanbul'da anıldı! 4,5 milyon insan açlıktan ölmüştü
ASDEP personel alımı şartları neler? ASDEP personel alımı başvuru tarihleri haberimizde ASDEP personel alımı şartları neler? ASDEP personel alımı başvuru tarihleri haberimizde
Adana'da korkutan deprem Adana'da korkutan deprem
BİM'e bu hafta neler geliyor? BİM 26 Kasım aktüel ürünler kataloğu sizlerle BİM'e bu hafta neler geliyor? BİM 26 Kasım aktüel ürünler kataloğu sizlerle

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

24 Kasım 2019 Pazar 19:57:49 | Son Güncelleme: 24 Kasım 2019 Pazar 20:02:07

Evlat katili babadan Emniyet'te şok ifade

İstanbul Fatih'te sabah saatlerinde yaşanan kan dondurucu cinayet ile ilgili inanılmaz bir detay daha ortaya çıktı. Oturduğu evde bipolar bozukluğu olan kızını uyurken öldüren emekli başkomiser Kemal A.'nın kızını neden öldürdüğü ile ilgili ifadesi ortaya çıktı. Baba ifadesinde, "Kurtulsun diye yaptığım" dediği öğrenildi.

Fatih'te sabah saatlerinde yaşanan kan dondurucu cinayet ile ilgili bir detay daha ortaya çıktı.

EMNİYETTEKİ İFADESİ DEHŞETE DÜŞÜRDÜ

Sabah saatlerinde yaşanan elim olayda 40 yaşındaki bipolar bozukluğu olan kızı Nihal A.'yı öldüren emekli başkomiser baba Kemal A.'nın emniyetteki ifadesine ulaşıldı.

"KURTULSUN DİYE YAPTIM"

Baba Kemal A.'nın ifadesinde savunma olarak "Kurtulsun diye yaptım" dediği öğrenildi.

İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Evlat katili babanın emniyetteki işlemleri sürüyor.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ