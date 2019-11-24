Evlat katili babadan Emniyet'te şok ifade
İstanbul Fatih'te sabah saatlerinde yaşanan kan dondurucu cinayet ile ilgili inanılmaz bir detay daha ortaya çıktı. Oturduğu evde bipolar bozukluğu olan kızını uyurken öldüren emekli başkomiser Kemal A.'nın kızını neden öldürdüğü ile ilgili ifadesi ortaya çıktı. Baba ifadesinde, "Kurtulsun diye yaptığım" dediği öğrenildi.
Fatih'te sabah saatlerinde yaşanan kan dondurucu cinayet ile ilgili bir detay daha ortaya çıktı.
EMNİYETTEKİ İFADESİ DEHŞETE DÜŞÜRDÜ
Sabah saatlerinde yaşanan elim olayda 40 yaşındaki bipolar bozukluğu olan kızı Nihal A.'yı öldüren emekli başkomiser baba Kemal A.'nın emniyetteki ifadesine ulaşıldı.
"KURTULSUN DİYE YAPTIM"
Baba Kemal A.'nın ifadesinde savunma olarak "Kurtulsun diye yaptım" dediği öğrenildi.
İŞLEMLERİ SÜRÜYOR
Evlat katili babanın emniyetteki işlemleri sürüyor.
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