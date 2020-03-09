Evini ve altınlarını dolandırıcılara kaptıran emekli tuğgeneral: Beynimi kontrol edip talimat ve direktiflerini yaptırdılar

Şanlıurfa'da oturan S.C, geçen yıl ağustos ayında telefonla aradığı emekli emekli tuğgeneral C.E.E.'ye, kendisini polis olarak tanıtıp, kuyumcuda soygun gerçekleştiğini ve operasyon kapsamında evinde bulunan altınları inceleyeceklerini söyledi. Bunun üzerine C.E.E, evde bulunan 327 bin lira değerindeki 146 adet ata altınını, S.C.'nin yönlendirdiği ve polis olarak tanıttığı A.E.'ye teslim etti. C.E.E, 10 gün sonra yine kendisini arayan S.C.'nin operasyon yapacaklarını belirtmesi üzerine, A.E.'ye bu kez 66 bin lira ile 10 bin dolar verdi. C.E.E, aynı ay içinde kendisini yeniden arayan S.C'ye bu kez, Etimesgut'taki evini satıp, 295 bin lirayı A.E.'ye teslim etti. Dolandırıldığını fark eden C.E.E, polise giderek şikâyette bulundu.

"SANKİ UZAKTAN HİPNOZ ETTİLER"

“Telefonla arayan bir kişi kendisini Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele’de görevli polis memuru olarak tanıttı. ‘Bir kuyumcu soygunu oldu, operasyon başlattık. Evde bulunan altınlarınızı incelememiz gerekir’ diyerek evdeki altınları istedi. İnanarak evde bulunan altınları (yaklaşık 550 bin lira değerinde) bir poşete koyarak gelen erkek şahsa teslim ettim. 10 gün sonra tekrar aradılar, bu sefer bankadan döviz ve Türk Lirası olarak çektiğim 130 bin lirayı da aynı kişiye verdim. 4 gün sonra tekrar arayan şahısların tehdit ve yönlendirmesiyle oturduğum evi 295 bin liraya, fiyatının çok altında satarak, bu parayı da kendisini polis olarak tanıtan kişiye verdim. Kişilerden şikâyetçiyim.”

Emekli paşa, dolandırıcıların oyununa nasıl kandığını ise “Basiretim bağlandı, sanki uzaktan hipnoz ettiler, beynimi kontrol edip talimat ve direktiflerini yaptırdılar” diye anlattı.

PAROLA, 'VATAN-BAYRAK'

Ankara Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro ekipleri, paraların alındığı 3 farklı tarihte Şanlıurfa'dan Ankara'ya gelip, bir gece otelde kaldıktan sonra tekrar Şanlıurfa'ya dönen A.E'nin kimliğine ulaştı. Gözaltına alınan A.E, C.E.E'nin evine S.C. ile birlikte gittiklerini, içerisinde para ve altınların olduğu poşeti 'vatan-bayrak' parolası ile alarak, yeniden Şanlıurfa'ya döndüklerini söyledi. A.E. ayrıca, S.C.'nin bu iş için kendisine 10 bin lira verdiğini ve olaydan sonra kullandıkları telefon ve sim kartı kırdıklarını söyledi. Bunun üzerine polis, S.C.'yi de Şanlıurfa'da yakalayarak, gözaltına alındı. S.C. ve A.E. emniyetteki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HURŞİT TOLON DA AYNI YÖNTEMLE DOLANDIRILMIŞTI

Teledolandırıcılar daha önce de emekli Orgeneral Hurşit Tolon’u aramış ve "FETÖ operasyonu var." diyerek 12 bin 620 dolarını almıştı.

DHA - Hürriyet