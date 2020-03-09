Evini ve altınlarını dolandırıcılara kaptıran emekli tuğgeneral: Beynimi kontrol edip talimat ve direktiflerini yaptırdılar

  • Bist 100
    103976
  • Dolar
    6,1148
  • Euro
    7,0084
  • Altın
    330,2790
İstanbul
9 / 16
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı'nın cezası belli oldu Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı'nın cezası belli oldu
FETÖ teröristbaşı Gülen: Stadyumlar kanla dolacak FETÖ teröristbaşı Gülen: Stadyumlar kanla dolacak
Kadir Şeker cezaevinden üniversite sınavı için başvuru yaptı Kadir Şeker cezaevinden üniversite sınavı için başvuru yaptı
Başkan Erdoğan, Brüksel'e için uçağa binmeden önce koronavirüse karşı heyettekilerle tokalaşmadı Başkan Erdoğan, Brüksel'e için uçağa binmeden önce koronavirüse karşı heyettekilerle tokalaşmadı
MSB: Saldırı hazırlığındaki 13 PKK/YPG’li terörist, başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirildi MSB: Saldırı hazırlığındaki 13 PKK/YPG’li terörist, başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirildi
İran'da koronavirüs nedeniyle 70 bin mahkuma ev izni İran'da koronavirüs nedeniyle 70 bin mahkuma ev izni
İyi Parti'te istifa şoku! 450 kişi AK Parti'ye geçti İyi Parti'te istifa şoku! 450 kişi AK Parti'ye geçti
Kıbrıs’ta sınır kapılarının kapatılmasına yönelik eylemde olaylar çıktı! Rum polisi eylemcilere biber gazı sıktı Kıbrıs’ta sınır kapılarının kapatılmasına yönelik eylemde olaylar çıktı! Rum polisi eylemcilere biber gazı sıktı
Ronaldinho'nun hapishaneden ilk fotoğrafı Ronaldinho'nun hapishaneden ilk fotoğrafı
"Koronavirüse iyi geliyor" diyerek sahte alkol içtiler! Çok sayıda ölü var "Koronavirüse iyi geliyor" diyerek sahte alkol içtiler! Çok sayıda ölü var
İstediği yağışı alamayan çiftçi, verim düşüklüğünden endişeli İstediği yağışı alamayan çiftçi, verim düşüklüğünden endişeli
Bergüzar Korel ikinci kez anne oldu Bergüzar Korel ikinci kez anne oldu
Binek otomobil ihracatı 'tam gaz' devam ediyor Binek otomobil ihracatı 'tam gaz' devam ediyor
Evini ve altınlarını dolandırıcılara kaptıran emekli tuğgeneral: Beynimi kontrol edip talimat ve direktiflerini yaptırdılar Evini ve altınlarını dolandırıcılara kaptıran emekli tuğgeneral: Beynimi kontrol edip talimat ve direktiflerini yaptırdılar
İran'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 237'ye yükseldi İran'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 237'ye yükseldi
Uganda koronavirüs karantinasını reddeden 22 yabancıyı sınır dışı etti Uganda koronavirüs karantinasını reddeden 22 yabancıyı sınır dışı etti
Mete Yarar'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na şehadet tepkisi: İnançlı birinin söyleyeceği laf değildir Mete Yarar'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na şehadet tepkisi: İnançlı birinin söyleyeceği laf değildir
Dünya borsaları 'virüs' etkisinden kurtulamıyor Dünya borsaları 'virüs' etkisinden kurtulamıyor
Solar İstanbul 2020 için geri sayım başladı Solar İstanbul 2020 için geri sayım başladı
Avrupa borsaları haftaya sert düşüşle başladı Avrupa borsaları haftaya sert düşüşle başladı
Katar'da, yeni tip koronavirüs nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar eğitime ara verildi Katar'da, yeni tip koronavirüs nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar eğitime ara verildi
Romanya'da futbol maçları, koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak Romanya'da futbol maçları, koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak
Bakan Albayrak'tan önemli açıklamalar: Beklentinin üzerinde kapattık Bakan Albayrak'tan önemli açıklamalar: Beklentinin üzerinde kapattık
Lübnan 'iflas ettiğini' duyurdu: Dünyanın en borçlu ülkesi olma yolunda Lübnan 'iflas ettiğini' duyurdu: Dünyanın en borçlu ülkesi olma yolunda

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

09 Mart 2020 Pazartesi 14:04:50 | Son Güncelleme: 09 Mart 2020 Pazartesi 14:32:08

Evini ve altınlarını dolandırıcılara kaptıran emekli tuğgeneral: Beynimi kontrol edip talimat ve direktiflerini yaptırdılar

Ankara'da yaşayan emekli tuğgeneral C.E.E, telefonda kendisini polis olarak tanıtan S.C.'ye, evini satıp 361 bin lira, 10 bin dolar ve 327 bin lira değerinde de altın vererek dolandırıldı. Yakalanan S.C. ve kuryelik yapan A.E, tutuklandı. Dolandırılan eski tuğgeneral C.E.E, "Basiretim bağlandı, sanki uzaktan hipnoz ettiler, beynimi kontrol edip talimat ve direktiflerini yaptırdılar" ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa'da oturan S.C, geçen yıl ağustos ayında telefonla aradığı emekli emekli tuğgeneral C.E.E.'ye, kendisini polis olarak tanıtıp, kuyumcuda soygun gerçekleştiğini ve operasyon kapsamında evinde bulunan altınları inceleyeceklerini söyledi. Bunun üzerine C.E.E, evde bulunan 327 bin lira değerindeki 146 adet ata altınını, S.C.'nin yönlendirdiği ve polis olarak tanıttığı A.E.'ye teslim etti. C.E.E, 10 gün sonra yine kendisini arayan S.C.'nin operasyon yapacaklarını belirtmesi üzerine, A.E.'ye bu kez 66 bin lira ile 10 bin dolar verdi. C.E.E, aynı ay içinde kendisini yeniden arayan S.C'ye bu kez, Etimesgut'taki evini satıp, 295 bin lirayı A.E.'ye teslim etti. Dolandırıldığını fark eden C.E.E, polise giderek şikâyette bulundu.

"SANKİ UZAKTAN HİPNOZ ETTİLER"

“Telefonla arayan bir kişi kendisini Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele’de görevli polis memuru olarak tanıttı. ‘Bir kuyumcu soygunu oldu, operasyon başlattık. Evde bulunan altınlarınızı incelememiz gerekir’ diyerek evdeki altınları istedi. İnanarak evde bulunan altınları (yaklaşık 550 bin lira değerinde) bir poşete koyarak gelen erkek şahsa teslim ettim. 10 gün sonra tekrar aradılar, bu sefer bankadan döviz ve Türk Lirası olarak çektiğim 130 bin lirayı da aynı kişiye verdim. 4 gün sonra tekrar arayan şahısların tehdit ve yönlendirmesiyle oturduğum evi 295 bin liraya, fiyatının çok altında satarak, bu parayı da kendisini polis olarak tanıtan kişiye verdim. Kişilerden şikâyetçiyim.”

Emekli paşa, dolandırıcıların oyununa nasıl kandığını ise “Basiretim bağlandı, sanki uzaktan hipnoz ettiler, beynimi kontrol edip talimat ve direktiflerini yaptırdılar” diye anlattı.

PAROLA, 'VATAN-BAYRAK'

Ankara Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro ekipleri, paraların alındığı 3 farklı tarihte Şanlıurfa'dan Ankara'ya gelip, bir gece otelde kaldıktan sonra tekrar Şanlıurfa'ya dönen A.E'nin kimliğine ulaştı. Gözaltına alınan A.E, C.E.E'nin evine S.C. ile birlikte gittiklerini, içerisinde para ve altınların olduğu poşeti 'vatan-bayrak' parolası ile alarak, yeniden Şanlıurfa'ya döndüklerini söyledi. A.E. ayrıca, S.C.'nin bu iş için kendisine 10 bin lira verdiğini ve olaydan sonra kullandıkları telefon ve sim kartı kırdıklarını söyledi. Bunun üzerine polis, S.C.'yi de Şanlıurfa'da yakalayarak, gözaltına alındı. S.C. ve A.E. emniyetteki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HURŞİT TOLON DA AYNI YÖNTEMLE DOLANDIRILMIŞTI

Teledolandırıcılar daha önce de emekli Orgeneral Hurşit Tolon’u aramış ve "FETÖ operasyonu var." diyerek 12 bin 620 dolarını almıştı.

DHA - Hürriyet

EN ÇOK OKUNAN HABERLER