Evinde bıçakla öldürülen kadının katil zanlısı oğlu çıktı

  • Bist 100
    101929
  • Dolar
    5,6916
  • Euro
    6,2887
  • Altın
    277,2370
İstanbul
17 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Galatasaray'da ilk 11 hemen hemen belli oldu Galatasaray'da ilk 11 hemen hemen belli oldu
ALES sınavı giriş belgesi nereden indirilir? ALES sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı ALES sınavı giriş belgesi nereden indirilir? ALES sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı
22 ülkenin büyükelçisi değişti! İşte atama kararları... 22 ülkenin büyükelçisi değişti! İşte atama kararları...
Bilim Seyyahları İstanbul-4'e yoğun ilgi! Bilim Seyyahları İstanbul-4'e yoğun ilgi!
Millet İttifakı'nda çatlak! CHP ile İP arasında Belediye Başkan Yardımcılığı kavgası çıktı Millet İttifakı'nda çatlak! CHP ile İP arasında Belediye Başkan Yardımcılığı kavgası çıktı
MİT tırlarını durduran eski tuğgeneral Celepoğlu, "sivil imam" ile görüşmek için hat çıkarmış MİT tırlarını durduran eski tuğgeneral Celepoğlu, "sivil imam" ile görüşmek için hat çıkarmış
Masterchef'te sabotajı itiraf eden Nalan için çarpıcı yorum Masterchef'te sabotajı itiraf eden Nalan için çarpıcı yorum
Barcelona'dan Abdülkadir Ömür'e geçmiş olsun mesajı Barcelona'dan Abdülkadir Ömür'e geçmiş olsun mesajı
Ekrem İmamoğlu'nun Kut'ül Amare Zaferi hazımsızlığı Ekrem İmamoğlu'nun Kut'ül Amare Zaferi hazımsızlığı
Prof. Dr. Nabi Avcı'dan Unesco Daimi Temsilciliğine Büyükelçi olarak atandığı iddialarına yalanlama Prof. Dr. Nabi Avcı'dan Unesco Daimi Temsilciliğine Büyükelçi olarak atandığı iddialarına yalanlama
Genoa'ya giden Sinan Gümüş büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor Genoa'ya giden Sinan Gümüş büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor
Almanya'dan Türkiye açıklaması: AB yükümlülüklerini yerine getirecek Almanya'dan Türkiye açıklaması: AB yükümlülüklerini yerine getirecek
Yedek astsubay sonuçları ne zaman açıklanacak? Yedek astsubay sonuçları sorgulama ekranı Yedek astsubay sonuçları ne zaman açıklanacak? Yedek astsubay sonuçları sorgulama ekranı
Prens Selman'ın kız kardeşi Prenses Hassa bin Selman'a hapis cezası Prens Selman'ın kız kardeşi Prenses Hassa bin Selman'a hapis cezası
İETT Genel Müdürlüğü'ne yeni atama İETT Genel Müdürlüğü'ne yeni atama
Hakan Çalhanoğlu: Küçüklüğümden beri Galatasaraylıyım Hakan Çalhanoğlu: Küçüklüğümden beri Galatasaraylıyım
Rusya'dan tehlikeli açıklama: Nükleer savaş riski var Rusya'dan tehlikeli açıklama: Nükleer savaş riski var
Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon ilk bölüm ne zaman? Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon fragmanı yayınlandı! Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon ilk bölüm ne zaman? Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon fragmanı yayınlandı!
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında Suriye Koordinasyon Toplantısı yapıldı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında Suriye Koordinasyon Toplantısı yapıldı
Michael Schumacher'in bilincinin yerinde olduğu iddia edildi Michael Schumacher'in bilincinin yerinde olduğu iddia edildi
Ekrem İmamoğlu, İngiltere'yi ezip geçtiğimiz Kut'ül Amare Zaferi'ni hazmedemedi Ekrem İmamoğlu, İngiltere'yi ezip geçtiğimiz Kut'ül Amare Zaferi'ni hazmedemedi
Şule Çet’in telefonunun şifresi çözülemedi Şule Çet’in telefonunun şifresi çözülemedi
Bu hafta 9 film vizyona girecek Bu hafta 9 film vizyona girecek
Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyine Özbekistan da katıldı Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyine Özbekistan da katıldı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

12 Eylül 2019 Perşembe 14:39:38 | Son Güncelleme: 12 Eylül 2019 Perşembe 16:31:50

Evinde bıçakla öldürülen kadının katil zanlısı oğlu çıktı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde evinde bıçaklanarak öldürülmüş bulunan kadının oğlu, katil zanlısı olduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

Gemlik Emniyet Müdürlüğü ile Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 15 yıl önce eşinden boşanan maktul Tülin Beygirci'nin (48) evinin çevresindeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceledi.   

  

Son birkaç günde eve giren kişilerin ifadelerine başvuran polis, kamera kayıtlarında görülen kadının oğlu Berke K'nin (24), Denizli'de üniversite öğrencisi olduğunu tespit etti.      

Berke K'ye telefonla ulaşan polisler, annesinin vefat ettiğini, cenazesini Adli Tıp Kurumundan teslim alması için Bursa'ya gelmesi gerektiğini söyledi.      

Bu kişinin konuşmalarından şüphelenen polis, kaçma ihtimaline karşı Denizli'den bineceği otobüsü de takibe aldı.      

Ekipler, zanlıyı Bursa'da otogarda polis aracına bindirip Gemlik Emniyet Müdürlüğüne getirdi.      

- Okulu uzayınca "yüksek lisans" yalanı uydurmuş      

Gözaltına alınan Berke K'nin, polise verdiği ifadede annesini öldürdüğünü itiraf ettiği, yaz tatili boyunca Gemlik'te aynı evde kaldıklarını ve aralarında zaman zaman tartışma çıktığını anlattığı belirtildi.      

Bazı derslerden kaldığı için okulu uzayan şüphelinin, bunu gizlemek için annesine "yüksek lisans yapacağım" yalanını söylediği öğrenildi. Bu yalana inanan kadının Denizli'ye oğlunun yanına taşınmayı planladığı, Berke K'nin de yalanı ortaya çıkacağı için kendini baskı altında hissettiğini dile getirdiği ifade edildi.      

Katil zanlısının, cinayetin namus yüzünden başka birisi tarafından işlendiği izlenimi vermek için evdeki bir aynaya kanla "Mahallenin de onuru var" yazdığı da ortaya çıktı.      

Gemlik ilçesi sahilindeki Kumla Mahallesi'nde bulunan evinde yalnız yaşayan Tülin Beygirci, çalıştığı fabrikadaki işine gitmeyince mesai arkadaşları durumdan şüphelenmişti. İhbar üzerine dün bu eve giden polisler, kapıyı kırıp içeri girdiklerinde Beygirci'nin vücuduna aldığı 50'den fazla bıçak darbesiyle öldürüldüğünü tespit etmişti. Kadının cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderilmişti.      

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ