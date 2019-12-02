Evi yakmak isterken kendilerini yaktılar

  • Bist 100
    107619
  • Dolar
    5,7428
  • Euro
    6,3330
  • Altın
    271,1090
İstanbul
5 / 12
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Kazada hayatını kaybeden hentbolculara, arkadaşlarından duygusal veda Kazada hayatını kaybeden hentbolculara, arkadaşlarından duygusal veda
Dünyanın her ülkesinden nadir tavukları getirdi, şimdi bütün dünyaya satıyor! Dünyanın her ülkesinden nadir tavukları getirdi, şimdi bütün dünyaya satıyor!
16 yaşındaki kız çocuğu kayıp 16 yaşındaki kız çocuğu kayıp
Kasım ayı ihracat rakamları açıklandı Kasım ayı ihracat rakamları açıklandı
Uyku apnesi hastalarına 'felç' uyarısı Uyku apnesi hastalarına 'felç' uyarısı
Kas hastası küçük Onur'un annesi evladının başından ayrılmıyor Kas hastası küçük Onur'un annesi evladının başından ayrılmıyor
HIV düzenli ilaç kullanımıyla kontrol altında tutulabiliyor HIV düzenli ilaç kullanımıyla kontrol altında tutulabiliyor
Elli yaş üstü her dört kadından biri uykusuzluktan şikayetçi Elli yaş üstü her dört kadından biri uykusuzluktan şikayetçi
Kalp naklinden sonra ilk mesajı 'Yeni kalbimi hiç üzmeyeceğim' oldu Kalp naklinden sonra ilk mesajı 'Yeni kalbimi hiç üzmeyeceğim' oldu
Minibüsçü dehşeti! 'Tehlikeli araç kullanıyorsunuz, korkuyoruz' dedikleri şoförden dayak yediler Minibüsçü dehşeti! 'Tehlikeli araç kullanıyorsunuz, korkuyoruz' dedikleri şoförden dayak yediler
Tekstil atölyesinden dünya şampiyonu çıktı Tekstil atölyesinden dünya şampiyonu çıktı
Minibüsçü dehşeti! 'Tehlikeli araç kullanıyorsunuz, korkuyoruz' dedikleri şoförden dayak yediler Minibüsçü dehşeti! 'Tehlikeli araç kullanıyorsunuz, korkuyoruz' dedikleri şoförden dayak yediler
Trabzonspor son dakikalarda yıkılıyor Trabzonspor son dakikalarda yıkılıyor
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personel alımı yapıyor! İŞKUR Kıyı Emniyeti personel alımı başvuru şartları Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personel alımı yapıyor! İŞKUR Kıyı Emniyeti personel alımı başvuru şartları
Ampute futbol hayatını değiştirdi Ampute futbol hayatını değiştirdi
'Sihirli Flüt'ün notaları Ankara ve Tarsus'ta yankılanacak 'Sihirli Flüt'ün notaları Ankara ve Tarsus'ta yankılanacak
İş yerinde bu sitelere giren yandı! Kovulma sebebi sayıldı... İş yerinde bu sitelere giren yandı! Kovulma sebebi sayıldı...
Piyanist Pekinel kardeşlerin albümü Uluslararası Klasik Müzik Ödülleri'ne aday Piyanist Pekinel kardeşlerin albümü Uluslararası Klasik Müzik Ödülleri'ne aday
'Vatan ve hürriyet şairi' Namık Kemal'in vefatının 131. yılında anılıyor 'Vatan ve hürriyet şairi' Namık Kemal'in vefatının 131. yılında anılıyor
G.Saray sıradaki 11 maçının 9'unu İstanbul'da oynayacak G.Saray sıradaki 11 maçının 9'unu İstanbul'da oynayacak
Taksim’de önlem almadan metrelerce yüksekten iskele söktüler Taksim’de önlem almadan metrelerce yüksekten iskele söktüler
Evi yakmak isterken kendilerini yaktılar Evi yakmak isterken kendilerini yaktılar
Tunceli Müzesi kentin binlerce yıllık tarihine ışık olacak Tunceli Müzesi kentin binlerce yıllık tarihine ışık olacak
Merve Özbey'in nişanlısı Kenan Koçak kimdir? Kenan Koçak kaç yaşında, ne iş yapıyor? Merve Özbey'in nişanlısı Kenan Koçak kimdir? Kenan Koçak kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

02 Aralık 2019 Pazartesi 11:09:05 | Son Güncelleme: 02 Aralık 2019 Pazartesi 11:14:34

Evi yakmak isterken kendilerini yaktılar

ADANA'da yaşayan Ferhat Kaya (22), kız kardeşini kaçırdığını iddia ettiği kişinin evini kuzeni ve arkadaşı ile yakmak istedi. Kuzeni D.K. (15) ve arkadaşı Şeymuz Sevim (19) binaya girip, benzin dökerken, Kaya da onların çıkmasını beklemeden ateşledi. Çıkan yangında, alevler arasında kalan 3 kişinin vücutlarında ağır yanıklar oluştu.

Olay, Merkez Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin Afşin (24), iddiaya göre, evlenmek istediği Esra Kaya'yı (18) ailesinden istedi. Ailesinin vermeye razı olmadığı Kaya, ekim ayında Afşin ile kaçtı. Bunun üzerine Kaya ve Afşin aileleri arasında husumet başladı. Ferhat Kaya, kız kardeşini kaçıran Hüseyin Afşin'in evini yakmaya karar verdi.

Ferhat Kaya, 3 Kasım'da kuzeni D.K. ve arkadaşı Şeymuz Sevim'in yanına giderek, Hüseyin Afşin'in evini yakmak istediğini söyledi. Bir süre konuşan 3 genç, akaryakıt istasyonundan bidonlarla benzin alarak, Afşin'in evine doğru yürümeye başladı. Evin boş olduğunu anlayan 3 kişi, dış kapıyı kırarak, içeri girdi. Şeymuz Sevim ve D.K., evin merdivenlerinden çıkarken, bir taraftan da bidonlardaki benzini yerlere döktü. Kaya da kuzeni ile arkadaşı benzin dökerek yukarı çıkarken, çakmakla ateşledi. Çıkan yangında alevler arasında kalan 3 kişi, güçlükle kıyafetlerini söndürürken, ihbar üzerine itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Evdeki yangını itfaiye ekipleri söndürdü, 3 kişi ise sağlık görevlilerince ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Vücutlarında ağır yanıklar oluşan Ferhat Kaya, kuzeni D.K. ve arkadaşı Şeymuz Sevim, yoğun bakıma alındı.

Hastanede 20 gün boyunca tedavi gören 3 kişi, taburcu edildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki ifadelerinde Hüseyin Afşin'i korkutmak için evini yaktıklarını söyleyen 3 genç, adliyeye sevk edildi. Ferhat Kaya, D.K. ve Şeymuz Sevim, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(DHA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ