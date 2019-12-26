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26 Aralık 2019 Perşembe 08:03:35 | Son Güncelleme: 26 Aralık 2019 Perşembe 08:05:30

'Evi yakanı bulun' diye feryat edip bayıldı, evi yaktığı iddiasıyla gözaltına alındı

Samsun'da Yıldız Akten'e ait evde yangın çıktı. Olay sonrası çevre sakinlerinden H.Y feryat ederek ''evi yakanı bulun'' tepkisi verdi. Daha sonra evi yakanın H.Y olduğu iddiası üzerine şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yıldız Akten'e ait evde yangın çıktı. Yıldız Akten'in akrabası Muhammet Yarar yangına müdahale edip söndürmek istedi. Bu sırada ellerinden yanarak yaralanan ve dumandan zehirlenen Muhammet Yarar hastanelik oldu. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Muhammet Yarar tedavi altına alındı.

3 KEREDİR YANIYOR BU EV

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Yapılan araştırma sonucu yangının kundaklama sonucu çıktığı tespit edildi. Bu sırada yangın yerinde bulunan Yıldız Akten'in komşusu ve akrabası olan H.Y. adlı kadın, "Kardeşim 3 keredir yanıyor bu ev. Üst katı da 2 kere yaktılar. Bir kere de burayı yaktılar kurtardık çocukları. Düşman mı bu insanlar evleri yakıyorlar" dedi. H.Y. daha sonra fenalık geçirip bayıldı. Yüzüne su vurulan ve vatandaşların müdahale ettiği H.Y., güçlükle kendine gelebildi. Olay yerine ambulans istendi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları araştırma sonucu görgü şahitlerinin H.Y.'yi evin yangın çıkan pencere tarafında gördüklerini ve oradan ayrıldıktan sonra yangının çıktığını iddia etti. H.Y., sağlık ekipleri tarafından ambulansa götürülüp burada tedavisinin yapılmasının ardından polis tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(İHA)

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