Eve kilitleyip gezmeye gittiler
Bursa Yıldırım’da iddiaya göre, Suriye uyruklu anne ve baba, çocukları Amar’ı eve kilitleyip çarşıya gitti.
Evde yalnız kalan çocuk, bir süre sonra pencereden sarkarak sokağı seyretmeye başladı. Küçük çocuğun camdan sarktığını gören vatandaşlar, durumu polise ve itfaiyeye bildirdi. Merdiven yardımıyla evin balkonuna tırmanan itfaiye ekipleri açık olan pencereden içeri girip Amar’ı evden çıkararak polise teslim etti. Polisin tercüman aracılığıyla telefonla aradığı anne ''Elbise satın almak için çarşıya gittik, çocuğu komşuya bırakın daha sonra gelip alacağız'' dedi.
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