  • Bist 100
    103509
  • Dolar
    5,7064
  • Euro
    6,2600
  • Altın
    274,1650
İstanbul
16 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Akdeniz'de 5.1 büyüklüğünde deprem Akdeniz'de 5.1 büyüklüğünde deprem
İDOB sezona Beethoven'ın eserleriyle başlayacak İDOB sezona Beethoven'ın eserleriyle başlayacak
Türk ayakkabısı için New York'ta 'Steve Madden'li adım Türk ayakkabısı için New York'ta 'Steve Madden'li adım
Ediz Hun ilk kez tiyatro sahnesinde seyirciyle buluşacak Ediz Hun ilk kez tiyatro sahnesinde seyirciyle buluşacak
Tunceli'deki 'kaya odalar' hayran bırakıyor Tunceli'deki 'kaya odalar' hayran bırakıyor
12. İstanbul Moda Konferansı 12. İstanbul Moda Konferansı
Sultanhanı Kervansarayı kültür sanat merkezi olacak Sultanhanı Kervansarayı kültür sanat merkezi olacak
Mozart ödüllü Ali kemanıyla yaşıtlarına ilham verdi Mozart ödüllü Ali kemanıyla yaşıtlarına ilham verdi
Operanın genç yetenekleri aranıyor Operanın genç yetenekleri aranıyor
Türkiye Suriyeliler için düğmeye bastı! "Eve dönüş" diplomasisi Türkiye Suriyeliler için düğmeye bastı! "Eve dönüş" diplomasisi
Düzensiz göçe sıkı takip! Yeni radar sistemi kuruldu Düzensiz göçe sıkı takip! Yeni radar sistemi kuruldu
Balkondan hurda verirken akıma kapılan kadın hayatını kaybetti Balkondan hurda verirken akıma kapılan kadın hayatını kaybetti
Meteoroloji uyardı: Yağmur ve fırtına geliyor! Meteoroloji uyardı: Yağmur ve fırtına geliyor!
Ferzan Özpetek'in yeni filmi İtalyanlarla buluşacak Ferzan Özpetek'in yeni filmi İtalyanlarla buluşacak
'Celaleddin Harezmşah dizisi dünyada büyük ses getirecek' 'Celaleddin Harezmşah dizisi dünyada büyük ses getirecek'
Çekmeköy'de bir kişi aracında ölü bulundu Çekmeköy'de bir kişi aracında ölü bulundu
İtalyan iş adamı Squinzi hayatını kaybetti İtalyan iş adamı Squinzi hayatını kaybetti
Erzincan'da ev yangını hasara neden oldu Erzincan'da ev yangını hasara neden oldu
Balkonda otururken silahlı saldırıya uğradı Balkonda otururken silahlı saldırıya uğradı
New York Times: Cemal Kaşıkçı’ya hala adalet borcu var New York Times: Cemal Kaşıkçı’ya hala adalet borcu var
Ankara'da sahte içki operasyonu: 4 şüpheli yakalandı Ankara'da sahte içki operasyonu: 4 şüpheli yakalandı
Kasım Süleymani: 'Kurtarıcı' mı, vitrin malzemesi mi? Kasım Süleymani: 'Kurtarıcı' mı, vitrin malzemesi mi?
Afganistan'daki tartışmalı seçimler yeni bölünmelere yol açabilir Afganistan'daki tartışmalı seçimler yeni bölünmelere yol açabilir
Maduro oyunu rakip sahaya taşıyor Maduro oyunu rakip sahaya taşıyor

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

03 Ekim 2019 Perşembe 07:42:25 | Son Güncelleme: 03 Ekim 2019 Perşembe 07:44:02

Türkiye Suriyeliler için düğmeye bastı! "Eve dönüş" diplomasisi

Türkiye, Suriyelilerin eve dönüşleri için uluslararası kamuoyunu harekete geçirmeye hazırlanıyor. Türkiye öncülüğünde, Lübnan, Irak ve Ürdün’ün de katılımıyla uluslararası bir konferans düzenlenecek.

Sığınmacı Suriyelilerin eve dönüşleri için dünyayı taşın altına eline koymaya çağıran Türkiye, uluslararası kamuoyunu harekete geçirmeyi hedefliyor. Güvenli bölge yerleşimleri için Türkiye öncülüğünde, Lübnan, Irak ve Ürdün’ün de katılımıyla uluslararası bir konferans düzenlenecek. Ayrıca eş başkanlığını Türkiye’nin üstleneceği Küresel Mülteci Forumu yapılacak. Bunları güvenli bölgelere dönüşü desteklemek için BM öncülüğünde düzenlenecek bağışçılar konferansı izleyecek. Türkiye, misafir ettiği 3 milyon 500 bin Suriyelinin evlerine dönüş için diplomasisini hızlandıracak. Dünyayı sığınmacıların kendi topraklarına dönüşleri için ellerini taşın altına koymaya çağıran Türkiye, yakın zaman için de uluslararası kamuoyunu da harekete geçirecek.

ULUSLARARASI KONFERANS

Kurulacak olan ilçe ve köylerin daha hızlı inşası için Türkiye, mülteci sorunundan etkilenen diğer ülkelerin de üzerine düşeni yapmasını bekliyor. Bu desteğin sağlanması için de Türkiye öncülüğünde, Lübnan, Irak ve Ürdün’ün de katılımıyla bir uluslararası konferansı düzenlenmesi için çalışmalar yürütülüyor. Söz konusu konferansın tarihi henüz değil. Aralık ayı ortasında Cenevre’de gerçekleştirilecek olan ve eş başkanlığını Türkiye’nin üstleneceği Küresel Mülteci Forumu’nda da Türkiye Suriyeliler için yapılan çalışmalara destek isteyecek.

(Yenişafak)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ