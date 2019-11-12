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12 Kasım 2019 Salı 12:57:36 | Son Güncelleme: 12 Kasım 2019 Salı 13:00:02

Evden kaçan kızını bulup öldürdü

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Okan K., evden kaçtıktan sonra bulduğu kızı Sultan K.'ye otomobilde tartışırken, tabancayla 2 el ateş etti. Babanın ağır yaralı olarak hastaneye götürdüğü kızı, kurtarılamadı.

Çerkezköy'deki fabrikada işçi olarak çalışan Okan K.'nin kızı Sultan K., iddiaya göre, bir süre önce evden kaçtı. Okan K., ilçe dışında bulduğu kızını dün akşam saatlerinde otomobiliyle alıp, Çerkezköy'e getirdi.

'BEN YİNE KAÇACAĞIM' DEYİNCE VURDU

Baba- kız, araç içinde, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Bu sırada Sultan K., babasına, "Sen yarın işe git, ben yine kaçacağım" dedi. Bunun üzerine Okan K., yanında bulunan tabancayla kızına 2 el ateş etti. Ağır yaralanan Sultan K., babası tarafından aynı araçla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Başı ile boynuna 2 kurşun isabet eden Sultan K., doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Hastane polisi ise acil servis önünde, üzerinde tabanca bulunan Okan K.'yi gözaltına aldı. Otomobilde, polis ekiplerinin detaylı incelemesi sonucu 2 boş kovan buldu.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Öte yandan olay duyan aile ve yakınları, hastane önüne gelerek, sinir krizi geçirdi. Hastane önünde polis ekipleri, aile bireylerini güçlükle sakinleştirdi. Nöbetçi savcının yaptığı ilk incelemenin ardından Sultan K.'nin cansız bedeni, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

(DHA)

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