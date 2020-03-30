'Evde kal' çağrısına yurt genelinde uyuluyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor.

İSTANBUL'DA SESİZLİK HAKİM

İstanbul'da, Kovid-19 önlemleri kapsamında yapılan uyarıları dikkate alan vatandaşların dışarı çıkmaması sonrası büyük bir sessizlik hakim oldu.

Yerli ve yabancı turistlerce ziyaret edilen tarihi ve turistik mekanlarda, uyarıları dikkate alan ve tedbirlere uyan vatandaşların dışarı çıkmaması nedeniyle sakin günler yaşanıyor.

Eminönü Meydanı ve sahili, Sarayburnu sahili, Yeni Cami civarı, Ayasofya önü, Sultanahmet Meydanı ve Topkapı Sarayı girişlerinin de sakin olduğu gözlendi.

Galata Köprüsü'nde bugün balık tutan kimse görülmezken, Aksaray Metro İstasyonu çevresi, alınan tedbirler kapsamında boş kaldı.

Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ile Galata Kulesi ve çevresinde de sakin bir gün yaşandı.

Öte yandan uyarıları dikkate almayan az sayıda vatandaşın sokağa çıktığı da görüldü.



ANKARA HAFTA SONUNA KIYASLA HAREKETLİ

Başkent Ankara'da kent meydanlarında hafta sonuna göre hareketlilik yaşandı. Cumartesi ve pazar gününün trafik ve vatandaş yoğunluğu açısından sakin geçtiği Kızılay, Ulus, Sıhhiye ve Tandoğan meydanlarında bugün hareketlilik vardı.

Koronavirüs tedbirleri uygulanmaya başlanmadan önceki döneme göre sakin olduğu gözlemlenen meydanlarda, hafta sonuna kıyasla hareketlilik yaşandığı görüldü.

Yaya ve araç trafiğinin hafta sonuna oranla arttığı başkentte polis, vatandaşları mecbur kalmadıkça sokağa çıkmamaları konusunda sık sık uyarıyor.

EGE HAFTAYA SAKİN BAŞLADI

Ege Bölgesi'ndeki illerde, Kovid-19 salgını nedeniyle süren "Evde kal" kampanyasının etkisiyle sokak ve meydanlar haftanın ilk gününde de boş kaldı. İzmir'de kentin en işlek yerlerinden Konak Meydanı ve Kordon ile sokaklarda yoğunluk gözlemlenmezken, alanların sakin olduğu görüldü.

Denizli'de park ve bahçeler dolmadı, vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmadıkları gözlemlendi. Manisa'da en işlek caddelerde sakinlik hakim geldi, polis ekipleri de vatandaşlara evde kalmaları için uyarıda bulundu.

Muğla'nın turizm merkezleri Marmaris, Bodrum ve Fethiye ilçelerinin genelde yoğun olan meydanları, sahil ve yürüyüş yolları da "Evde kal" çağrısıyla sessizliğe büründü.

Uşak ve Afyonkarahisar'da da vatandaşların ikazlara uyup evde kaldığı görüldü.

Marmara'da sakin günler yaşanıyor

Bursa'nın Kent Meydanı, Atatürk Caddesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Çekirge Meydanı gibi eskiden işlek olan bölgelerinde yaya ve araç hareketliliğinin çok az olması dikkati çekti.

Balıkesir'de Milli Kuvvetler ve Anafartalar Caddesi ile Ali Hikmet Paşa Meydanı başta olmak üzere az sayıda aracın trafikte seyrettiği görüldü.

Kocaeli'de, tarihi Fevziye Camisi ve Kent Meydanı ile en yoğun yaya güzergahını oluşturan "Yürüyüş Yolu" ve Fethiye Caddesi, sakin günlerini yaşıyor.

TRAKYA HAFTA SONUNA KIYASLA HAEKETLİ

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirlerin alındığı ve sosyal mesafelendirme önlemlerinin uygulandığı Trakya'da cumartesi ve pazarı evlerinde geçiren Edirnelilerden bir kısmının bugün "Evde kal" çağrısına uymadığı gözlendi.

Kentin ticaretinin yoğunlaştığı, bankaların bulunduğu Saraçlar, Çilingirler, Talatpaşa caddeleri ile Selimiye Cami ve civarında hafta sonuna kıyasla insan hareketliliği göze çarptı.

Güneşli bir havaya uyanan Kırklareli ve Tekirdağlılar da kent merkezlerinde ve çarşılarda yoğunluk oluşturdu.

Her üç kentte de polis, ring halinde, ekip otolarından vatandaşlara zaruri olmadıkça evlerinden çıkmamaları çağrısında bulunuyor.

KARADENİZ HAFTAYA EVDE BAŞLADI

Trabzon'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında, "Evde Kal" çağrısına uyulması ve 65 yaş ile üstündekilere getirilen sokağa çıkma kısıtlaması sonucu, normalde yoğunluğun yaşandığı 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı ve Atatürk alanı boş kaldı. Cadde ve sokaklara çıkan az sayıdaki vatandaş da maske ve eldiven kullanıyor.

AA