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13 Ekim 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 13 Ekim 2019 Pazar 03:00:26

Evde iş vurgununa dikkat

Dolandırıcılar, "evde kazançlı iş yapmayı öğretmek" vaadiyle vatandaşlardan kurs ücreti alıp kayıplara karışıyor. Yetkililer, bu tarz ilanlara itibar edilmemesi konusunda uyarıyor.

Fırsatçılar, sosyal medya hesapları üzerinden veya cep telefonlarına gönderdikleri mesajlarla 'Evde İş' başlığıyla duyuru ve reklam yapıyor. Paketleme, montaj, düğme yapımı gibi el becerisi gerektiren işlerin evlerde yapılacağı ve karşılığında yüksek ücretler kazanılabileceği belirtiliyor. Öncesinde bir kurs verileceğini söyleyerek ücret talep ediyorlar. Vatandaşlar kendileriyle irtibata geçip kurs için para gönderdikten sonra kayıplara karışıyorlar. Ulaşılan bazı dolandırıcılar da yüzsüz bir şekilde mağdurlara “Nereye gidersen git, şikâyet et” diyor. 

EV KADINLARI HEDEFTE 

Dolandırıcıların özellikle ev kadınlarına ulaştığını ve bu konuda şikâyetlerin arttığını belirten Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, tüketicilere, bu tarz iş vaatlerine ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılan reklamlara karşı dikkatli olması çağrısında bulundu. Küçük, “Kurumsal kimliği, vergi kaydı, açık adresi, iletişim bilgileri ve ticaret sicil kaydı bulunmayan firma ya da kişilere itibar edilmemeli, emin olunmaya firma ya da kişilere kesinlikle banka havalesi veya ödeme yapılmamalı” dedi. 

ARAŞTIRMADAN BAŞVURMAYIN 

Dolandırıcılık yöntemlerinin özellikle internet ve sosyal medya ile daha da kolaylaştığını ifade eden Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkanı Aziz Koçal, tüketicileri bilmediği telefonlardan gelen mesajlara ve aramalara veya sosyal medyadaki ilan ve reklamlara itibar etmemesi konusunda uyardı. Koçal, bir hesaba para yatırılırken hesabın ait olduğu kişi veya kurumların iyi incelenmesi gerektiğini söyledi.

MAĞDURLAR NE YAPMALI?

Vatandaşların, mağdur olmaları halinde Cumhuriyet Savcılıklarına başvurması, yasal muhatap bulunuyorsa maddi zararlarının tazmini için tüketici hakem heyetlerine müracaat etmeleri gerekiyor. İsim veya şirket gibi konularda bilgi yoksa hesap numarası üzerinden de şikâyet yapılabilir.

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