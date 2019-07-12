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12 Temmuz 2019 Cuma 10:57:00 | Son Güncelleme: 12 Temmuz 2019 Cuma 10:57:15

Evde bakım maaşı yatan iller listesi Temmuz 2019! Evde bakım maaşı yatan iller nasıl sorgulanır?

Evde bakım maaşı yatan iller listesi Temmuz 2019 araştırması yoğun bir şekilde gerçekleştiriliyor. Evde bakım maaşı yatan nasıl sorgulanır? sorusunun yanıtı da merak ediliyor. Devlet tarafından evinde ağır hasta, yaşlı ya da engelli bakan vatandaşlara belli destekler veriliyor. Bu destekler arasında evde bakım maaşı yer alıyor. Bu yıl gerçekleştirilen zam ile birlikte evde bakım maaşı bin 315 lira oldu. Temmuz ayı itibari ile de yatmaya devam eden evde bakım maaşı sorgulaması kolaylıkla yapılabiliyor. Peki, hangi illerde evde bakım maaşı ödemesi yapıldı? Evde bakım maaşı sorgulama ekranına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar...

Evde bakım maaşı yatan iller listesi Temmuz 2019 araştırması tüm evde bakım maaşı ödemesi alan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Evde bakım maaşı yatan nasıl sorgulanır? sorusunun yanıtı da merak ediliyor. Devlet tarafından evinde ağır hasta, yaşlı ya da engelli bakan vatandaşlara ödenen evde bakım maaşı 2019 yılında gerçekleştirilen zam ile birlikte bin 315 lira oldu. Evde bakım maaşı alınabilmesi için kişi başına gelirin 1219 lirayı aşmaması gerekiyor. Peki, evde bakım maaşının ödenip ödenmediğini nasıl öğreniriz? Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı sizlerle... 

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ TEMMUZ 2019! 

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e sms atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN NASIL SORGULANIR?

Evde Bakım aylığı ödemeleri E Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER GÜNCEL LİSTE SORGULAMA EKRANI 

EVDE BAKIM MAAŞI ALABİLME ŞARTLARI NELER?

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriterinin olması,

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu. Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil.

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?
Bakım maaşında kişi başına gelirin 1219 lirayı aşmaması gerekiyor. Örneğin; 4 kişilik bir haneye ayda 4876 liranın altında gelir giriyorsa bakım maaşı için başvuru yapılabiliyor. Bakım parası da 1 Ocak itibarıyla memur maaşına paralel zamlanarak 1315 liraya yükseldi. Yani muhtaç ve engelli yakınının bakımını üstlenene yılda 15 bin 660 lira ödeniyor.

EVDE BAKIM MAAŞI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?
* Nüfus müdürlüğünden engelli ve bakıcı adına adrese dayalı vukuatlı nüfus örneği ve yerleşim yeri belgesi,
* Engelli ile aynı evde yaşayan işyeri sahibi var ise bu kişiye ait geçici vergi beyannamesi,
* 1 adet fotoğraf,
* Engelli Sağlık Kurulu raporu,
* Engelliye ait tarım arazisi, ekili ürün, tarla var ise arazilerin bulunduğu - İl ya da İlçe Tarım Müdürlüklerinden gelir belgesi,
* Boşanma halinde boşanma kararı,
* Engelli kişiye ait kiralık mülk var ise kira kontratları, mülkler boş ise muhtardan mülklerin boş olduğuna dair yazı..

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