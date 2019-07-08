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08 Temmuz 2019 Pazartesi 10:16:33 | Son Güncelleme: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 10:20:15

Evde bakım maaşı yatan iller 8 Temmuz! Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste sorgulama ekranı

Evde bakım maaşı yatan iller 8 Temmuz araştırması yoğun bir şekilde yapılıyor. Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste sorgulama ekranı merak ediliyor. Evinde ağır hasta, yaşlı ya da engelli bakan vatandaşlar evde bakım maaşlarının ne zaman ödeneceğini araştırıyorlar. 2019 yılında evde bakım maaşlarına da zam gerçekleştirildi ve yeni maaş bin 315 lira oldu. Evinde hasta, engelli ya da yaşlılara bakan ve devlet tarafından ödenen evde bakım maaşları Temmuz ayı itibari ile de hesaplara yatırılmaya başlanacak. Peki, evde bakım maaşının yattığını nasıl öğrenebiliriz? Evde bakım maaşı güncel listesi ve sorgulama ekranına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler...

Evde bakım maaşı yatan iller 8 Temmuz 2019 listesi güncel olarak merak edilen konular arasında yer alıyor.  Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste sorgulama ekranı tüm devlet tarafından destek alan vatandaşlar tarafından araştırılıyor.  2019 yılında evde bakım maaşlarına da zam gerçekleştirildi ve yeni maaş bin 315 lira oldu. Evde bakım maaşı alınabilmesi için kişi başına gelirin 1219 lirayı aşmaması gerekiyor. Evde bakım maaşı yatan iller listesi ve sorgulama ekranına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar...

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 8 TEMMUZ!  
Evde bakım maaşı yatan iller 8 Temmuz listesi henüz açıklanmadı. Ancak Evde bakım maaşı yatan illeri SMS özelliği ve E Devlet üzerinden de öğrenebilirsiniz. 

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER GÜNCEL LİSTE SORGULAMA EKRANI 

 

EVDE BAKIM MAAŞI SMS İLE SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e sms atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

EVDE BAKIM MAAŞI E-DEVLET ÜZERİNDEN SORGULAMA

Evde Bakım aylığı ödemeleri E Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e sms atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. 

EVDE BAKIM MAAŞI ALABİLME ŞARTLARI NELER?

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriterinin olması,

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu. Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil.

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?
Bakım maaşında kişi başına gelirin 1219 lirayı aşmaması gerekiyor. Örneğin; 4 kişilik bir haneye ayda 4876 liranın altında gelir giriyorsa bakım maaşı için başvuru yapılabiliyor. Bakım parası da 1 Ocak itibarıyla memur maaşına paralel zamlanarak 1315 liraya yükseldi. Yani muhtaç ve engelli yakınının bakımını üstlenene yılda 15 bin 660 lira ödeniyor.

EVDE BAKIM MAAŞI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?
* Nüfus müdürlüğünden engelli ve bakıcı adına adrese dayalı vukuatlı nüfus örneği ve yerleşim yeri belgesi,
* Engelli ile aynı evde yaşayan işyeri sahibi var ise bu kişiye ait geçici vergi beyannamesi,
* 1 adet fotoğraf,
* Engelli Sağlık Kurulu raporu,
* Engelliye ait tarım arazisi, ekili ürün, tarla var ise arazilerin bulunduğu - İl ya da İlçe Tarım Müdürlüklerinden gelir belgesi,
* Boşanma halinde boşanma kararı,
* Engelli kişiye ait kiralık mülk var ise kira kontratları, mülkler boş ise muhtardan mülklerin boş olduğuna dair yazı..

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