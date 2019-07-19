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19 Temmuz 2019 Cuma 10:02:35 | Son Güncelleme: 19 Temmuz 2019 Cuma 10:04:47

Evde bakım maaşı yatan iller 19 Temmuz listesi! Evde bakım maaşı sorgulama ekranı sizlerle

Evde bakım maaşı yatan iller 19 Temmuz listesi yoğun bir şekilde araştırılıyor. Evde bakım maaşı sorgulama ekranı da merak ediliyor. Evinde ağır hasta, yaşlı ya da engelli bakan vatandaşlara devlet tarafından belli destekler yapılıyor. Bu yıl evde bakım maaşlarına zam geldi. Yeni maaş bin 315 lira oldu. Evinde hasta, engelli ya da yaşlılara bakan ve devlet tarafından ödenen evde bakım maaşları Temmuz ayı itibari ile de hesaplara yatırılmaya devam ediyor. Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ve Evde bakım maaşı hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar...

Evde bakım maaşı yatan iller 19 Temmuz listesi merak ediliyor. Evde bakım maaşı sorgulama ekranı da haberimizin içerisinde yer alıyor. 2019 yılında evde bakım maaşlarına zam yapıldı ve bu şekilde yeni evde bakım maaşı bin 315 lira oldu. Evde bakım maaşı alınabilmesi için bazı şartların yerine getiriliyor olabilmesi lazım. Evde bakım maaşı için işi başına gelirin 1219 lirayı aşmaması gerekiyor. Evde bakım maaşı yatan iller listesi ve Evde bakım maaşı hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. 

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 19 TEMMUZ LİSTESİ!
Evde bakım maaşı yatan iller 19 Temmuz listesi henüz açıklanmadı. Ancak Evde bakım maaşı yatan illeri SMS özelliği ve E Devlet üzerinden de öğrenebilirsiniz. 

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI SİZLERLE

EVDE BAKIM MAAŞI E-DEVLET ÜZERİNDEN SORGULAMA
Evde Bakım aylığı ödemeleri E Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM MAAŞI SMS İLE SORGULAMA
Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e sms atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

EVDE BAKIM MAAŞI ALABİLME ŞARTLARI NELER?

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriterinin olması,

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu. Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil.

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?
Bakım maaşında kişi başına gelirin 1219 lirayı aşmaması gerekiyor. Örneğin; 4 kişilik bir haneye ayda 4876 liranın altında gelir giriyorsa bakım maaşı için başvuru yapılabiliyor. Bakım parası da 1 Ocak itibarıyla memur maaşına paralel zamlanarak 1315 liraya yükseldi. Yani muhtaç ve engelli yakınının bakımını üstlenene yılda 15 bin 660 lira ödeniyor.

EVDE BAKIM MAAŞI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?
* Nüfus müdürlüğünden engelli ve bakıcı adına adrese dayalı vukuatlı nüfus örneği ve yerleşim yeri belgesi,
* Engelli ile aynı evde yaşayan işyeri sahibi var ise bu kişiye ait geçici vergi beyannamesi,
* 1 adet fotoğraf,
* Engelli Sağlık Kurulu raporu,
* Engelliye ait tarım arazisi, ekili ürün, tarla var ise arazilerin bulunduğu - İl ya da İlçe Tarım Müdürlüklerinden gelir belgesi,
* Boşanma halinde boşanma kararı,
* Engelli kişiye ait kiralık mülk var ise kira kontratları, mülkler boş ise muhtardan mülklerin boş olduğuna dair yazı..

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