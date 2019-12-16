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16 Aralık 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 16 Aralık 2019 Pazartesi 03:04:13

Ev bastılar, serbest kaldılar

Gürültü yapmayın uyuyamıyorum’ diye mesaj attığı komşusu ve 2 oğlunun saldırısına uğrayan şahıs, hastanelik oldu. 3 şahıs ise serbest bırakıldı. Tepkiler üzerine baba ve iki oğlu tekrar gözaltına alındı.

İstanbul Bakırköy Yeşilköy'de 3 gün önce, bir apartman dairesinde yaşayan İskender Karaduman, gece yarısı gelen sesler üzerine alt kat komşusuna 'Gürültü yapmayın uyuyamıyorum' diye mesaj attı. Karaduman'ın attığı mesaja sinirlenen alt kat komşusu iddiaya göre, 2 oğluyla beraber yukarı çıkarak bağırmaya başladı. 

KAPIYI YUMRUKLADILAR 

Kapıya gelen 3 kişi, gürültü üzerine dairesinden çıkan ve duruma müdahale etmek isteyen karşı daire sahibine de tepki gösterdi. Kapıyı yumruklayan ve tekmeleyen kişiler, İskender Karaduman elinde sopayla kapıyı açtığı esnada saldırdı. Evinde ve ailesinin yanında darp edilen Karaduman yaralanırken, bina sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Karaduman'ın eşi de yaşadığı dehşet anları sırasında fenalaştı. İskender Karaduman'ın saldırıya uğradığı anlar ve daha sonrasında yaşananlar, apartmandaki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. 

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından, yaralı Karaduman'ı hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri de daire sahibine saldıran alt kat komşuyla 2 oğlunu gözaltına alarak, polis merkezine götürdü. İşlemlerinin ardından alt kat komşuyla 2 oğlunun serbest bırakıldığı öğrenildi. 

İKİNCİ GÖZALTI KARARI

Olayın görüntülerinin sosyal medyada yayınlanmasının ardından tepkilerin çığ gibi büyümesiyle, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı baba ve 2 oğlu için gözaltı kararı verdi. 3 kişi tekrar gözaltına alındı.  

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