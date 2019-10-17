17 Ekim 2019 Perşembe 19:33:04 | Son Güncelleme: 17 Ekim 2019 Perşembe 19:48:36
Etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısı 702 oldu
Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda, etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısı 702 oldu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"9 Ekim 2019 tarihinde Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda, etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısı toplam 702 oldu."
AA
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