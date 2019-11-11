Esrarengiz İngiliz, İstanbul'da ölü bulundu

Eski MI6 görevlisi James Gustaf Edward Le Mesurier’in bu sabah saatlerinde Beyoğlu ilçesindeki evinin yakınlarında ölü bulunduğunu belirtildi. Reuters haber ajansına konuşan Le Mesurier’in komşusu ve bir diplomat, ölümle ilgili koşulların netleşmediğini açıkladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü kaynakları ise Sözcü gazetesinin internet sitesine verdiği bilgide ilk bulguların intihara işaret ettiğini söyledi.

Sabah gazetesi ise, İngiliz konsolosluğu'na yakın bir noktada Kemankeş Mahallesi'ndeki üç katlı binanın bahçesinde ceset gören vatandaşların durumu polise ihbar etmesi üzerine Le Mesurier’in öldüğünün ortaya çıktığını belirtti.

Habere göre olay yerine gelen polis ekipleri binanın üçüncü katındaki evin zilini çaldıklarında kapıyı Le Mesurier'in eşi açtı. Eşinin, durumu polislerden öğrendiği aktarıldı. Bir süredir anti-depresan ilaçları aldığı öğrenilen Le Mesurier'in binadan düşmüş ya da intihar etmiş olabileceği değerlendirmesi yapılıyor. Gazete, polis kaynaklarına dayandırdığı haberinde Le Mesurier’in vücudunda silah ve bıçak izine rastlanmadığını da aktardı.

James Gustaf Edward Le Mesurier, Beyaz Miğferler örgütünün kurucusu olarak biliniyor.

Le Mesurier’e ‘Suriye’deki sivil savunma hizmetleri ve Suriyeli sivillerin korunmasına yaptığı katkılar nedeniyle’ 2016 yılında İngiltere Kraliçesi tarafından şövalyelik unvanı verilmişti.

Beyaz Miğferler, Suriye’de muhaliflerin ve Türkiye’nin kontrolündeki alanlarda sivil savunma faaliyeti gösterdiğini savunuyor. Ancak grup Rusya, İran ve Suriye tarafından dezenformasyonla suçlanıyor.

(İHA - sputniknews)