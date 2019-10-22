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22 Ekim 2019 Salı 09:09:26 | Son Güncelleme: 22 Ekim 2019 Salı 09:55:37

Esra Erol'da programına çıkmışlardı! İdris Coşgun Ali Keskin'i öldürdü

4 ay önce Esra Erol programında ortaya yasak aşk cinayetle bitti. Ajanslara 'av tüfeğiyle cinayet" başlığıyla düşen son dakika haberinde adı geçenlerin Esra Erol'un programına katılan İdris Coşgun ve Ali Keskin olduğu ortaya çıktı. İşte sonu ölümle biten o hikayenin tüm ayrıntıları...

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde İdris Coşgun, evini av tüfeğiyle basan Ali Keskin'i silahla vurarak öldürdü. Yaklaşık 4 ay önce de Ali Keskin'in Atv'de yayınlanan Esra Erol'da programına çıkarak nikahlı eşinin İdris Coşgun ile kaçması sonrası ve 4 yaşındaki çocuğunun alıkonulduğunu iddia ettiği öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Hacıbeyli köyüne Kütahya'dan otomobille Ali Keskin ve isimleri henüz belli olmayan 2 arkadaşı, husumetlisi İdris Coşgun'un yaşadığı evin önüne gelerek, İdris Coşgun'u dışarı çağırdı.

Evden avluya çıkan baba Şeref Coşgun ile anne Havva Coşgun, Keskin ve arkadaşlarına, oğullarının evde olmadığını ifade ederek tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Ali Keskin, yanındaki tüfekle ateş etti.

Saçmaların isabet ettiği, Şeref Coşgun belinden, Havva Coşgun da elinden yaralandı.

SİLAH SESİNİ DUYUNCA DEHŞET SAÇTI

Silah sesini duyan İdris Coşgun ise evden silahla çıkarak Ali Keskin'e ateş etti. Ali Keskin, olay yerinde hayatını kaybetti.

2 arkadaşı ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

İhbar üzerine, olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Şeref Coşgun'un durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayın ardından kaçan İdris Coşgun, kısa sürede jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Ali Keskin'in cesedi, otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ndeki Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Öte yandan hayatını kaybeden Ali Keskin'in yaklaşık bir yıl önce bir cenaze sırasında Hacıbeyli köyüne geldiği İdris Coşgun'u tabanca ile ayağından vurarak yaraladığı bildirildi.

ESRA EROL'DAYA ÇIKMIŞLARDI

Yaklaşık 4 ay önce de Ali Keskin'in Atv'de yayınlanan Esra Erol'da programına çıkarak nikahlı eşinin İdris Coşgun ile kaçması sonrası ve 4 yaşındaki çocuğunun alıkonulduğunu iddia ettiği öğrenildi.

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